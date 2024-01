Arqueólogos descobriram o “Vale Perdido das Cidades” construído há 2.500 anos no Equador

Arqueólogos descobriram um grupo de cidades perdidas na floresta amazônica, que abrigavam pelo menos 10 mil agricultores há cerca de 2 mil anos.

Uma série de montes de terra e estradas enterradas no Equador foram observadas pela primeira vez há mais de duas décadas pelo arqueólogo Steven Rusten. Mas na época, disse Rustin, um dos pesquisadores que relatou as descobertas na quinta-feira na revista… Revista Ciência.

O mapeamento moderno utilizando tecnologia de sensores laser revelou que estes locais fazem parte de uma densa rede de povoações e estradas interligadas, localizadas no sopé arborizado dos Andes, que durou cerca de 1.000 anos.

“Era um vale perdido de cidades. É inacreditável”, disse Rostin, que dirige as investigações no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França.

Os investigadores descobriram que os assentamentos foram ocupados pelo povo Obano entre cerca de 500 a.C. e 300 a 600 d.C., um período aproximadamente contemporâneo do Império Romano na Europa.

Os edifícios residenciais e cerimoniais estavam localizados em mais de 6.000 montes de terra cercados por campos agrícolas e canais de drenagem. As estradas maiores tinham 10 m de largura e se estendiam de 10 a 20 km.

Embora os números populacionais sejam difíceis de estimar, o local era o lar de pelo menos 10 mil pessoas – e talvez até 15 mil ou 30 mil no seu auge, disse o arqueólogo Antoine Dorison, coautor do estudo no mesmo instituto francês. Isto é semelhante à população de Londres na época romana, que era então a maior cidade da Grã-Bretanha.

“Isso mostra uma ocupação muito densa e uma sociedade muito complexa”, disse o arqueólogo Michael Heckenberger, da Universidade da Flórida, que não esteve envolvido no estudo. “Para a região, é uma categoria à parte em termos de quão cedo surgiu.”

A construção de estradas e milhares de montes de terra exigiria um sistema sofisticado de trabalho organizado, disse José Iriarte, arqueólogo da Universidade de Exeter.

“Os incas e os maias construíam com pedra, mas as pessoas na Amazônia geralmente não tinham pedra disponível para construir – eles construíam com barro. Ainda há muito trabalho a fazer”, disse Iriarte, que não teve participação na pesquisa. .

A Amazônia é frequentemente vista como “pura natureza selvagem, com apenas pequenos grupos de pessoas. Mas descobertas recentes nos mostraram quão complexo o passado realmente foi”, disse ele.

Os cientistas também encontraram recentemente evidências de comunidades complexas da floresta tropical que antecederam o contacto europeu noutras partes da Amazónia, incluindo a Bolívia e o Brasil.

“Sempre houve uma diversidade incrível de pessoas e assentamentos na Amazônia, e nunca houve apenas uma maneira de viver”, disse Rustin. “Estamos apenas aprendendo mais sobre eles.”

(AP)