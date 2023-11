A Casa Branca diz que a inteligência mostra que o Hamas está usando Shifa como centro de comando e instalação de armazenamento de armas

São Francisco

A Casa Branca disse na terça-feira que o Hamas está a armazenar armas e a operar uma unidade de comando no Hospital Shifa, em Gaza, revelando publicamente o que a inteligência dos EUA mostrou estar localizado abaixo das instalações médicas.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, disse aos repórteres: “O Hamas e a Jihad Islâmica Palestina estão usando alguns hospitais na Faixa de Gaza, incluindo o Hospital Al-Shifa, e os túneis abaixo deles, para esconder e apoiar suas operações militares e reféns. -tirando.” Viajando com o presidente Joe Biden.

Ele acrescentou: “Membros do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina operam um ponto de comando e controle na área de Shifa, na Cidade de Gaza. Eles armazenaram armas lá e estão preparados para responder a uma operação militar israelense contra aquela instalação.”

Kirby não forneceu nenhuma evidência para apoiar suas declarações. Há anos que Israel afirma que militantes em Gaza estão a construir infra-estruturas essenciais de túneis sob o hospital, alegações que os médicos da Faixa de Gaza controlada pelo Hamas negaram veementemente.

Mais tarde na terça-feira, as IDF disseram que “realizaram uma operação Um processo preciso e proposital Contra o Hamas numa área específica do Hospital Al-Shifa.” Num comunicado, o exército israelita acusou o Hamas de “continuar a usar militarmente o Hospital Al-Shifa”, o que “põe em risco o estatuto do hospital protegido pelo direito internacional”.

Um médico que estava presente no hospital disse à CNN que recebeu um aviso 30 minutos antes do início da operação israelense no complexo. “Fomos solicitados a ficar longe de janelas e varandas. Podemos ouvir os veículos blindados, eles estão muito perto da entrada do complexo”, disse o Dr. Khaled Abu Samra.

Um funcionário dos EUA familiarizado com a inteligência dos EUA disse à CNN na segunda-feira Que o Hamas tem um complexo de liderança subjacente Hospital Al-ShifaUtiliza o seu próprio combustível e os seus combatentes reúnem-se regularmente dentro e à volta do maior hospital de Gaza. O Hamas e funcionários do hospital negaram as acusações de que o hospital estava sendo usado como centro de comando.

O Hospital Al-Shifa, o maior hospital de Gaza, permaneceu sitiado durante dias em meio à resposta de Israel aos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro.

No entanto, Kirby disse que os Estados Unidos deixaram claro que não apoiam o bombardeio de instalações médicas por Israel a partir de cima.

“Não apoiamos ataques aéreos a um hospital”, disse Kirby, acrescentando que os Estados Unidos também não querem “tiroteios” onde pessoas inocentes que procuram cuidados médicos sejam apanhadas no fogo cruzado.

“Isto apenas indica o quão difícil é a operação militar porque o Hamas está profundamente enraizado entre a população civil”, disse Kirby aos repórteres a bordo do Air Force One, acrescentando que acrescenta um “fardo adicional” para Israel proteger os civis.

Kirby citou uma “variedade” de fontes de inteligência para apoiar a afirmação de que o Hamas está usando al-Shifa, embora não tenha fornecido mais detalhes.

A atenção global voltou-se para os combates em torno do hospital e os relatórios indicam que muitos pacientes, incluindo crianças, morreram em condições que o diretor do hospital descreveu como “catastróficas”.

“Não há mais água, comida ou leite para crianças e bebês. A situação no hospital é catastrófica”, disse o Dr. Muhammad Abu Salmiya, diretor do centro médico, à CNN na segunda-feira.

Mas Israel insistiu que os pacientes poderiam ser evacuados do hospital.

“Não há razão para que não possamos tirar os pacientes de lá, em vez de permitir que o Hamas o use como centro de comando para o terrorismo, para os mísseis que lançam contra Israel, para os túneis terroristas que usam para matar israelitas. civis.” O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse em uma entrevista a Dana Bash, da CNN, no programa “Estado da União” da CNN.

Munir al-Bursh, diretor-geral do Ministério da Saúde controlado pelo Hamas em Gaza, disse na segunda-feira que a equipe médica do Hospital Shifa rejeitou a ordem de evacuação emitida pelos militares israelenses porque temiam que cerca de 700 pacientes morressem se fossem deixado para trás. atrás.

“O problema não é dos médicos, mas dos pacientes. Se sobraram, morreram, e se foram transportados, morreram no caminho. Esse é o problema: estamos falando de 700 pacientes.”

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.