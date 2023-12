A fantasia de Parrino Taylor sobre “The Color Purple” e um papel doloroso

No filme, a autoconsciência e a confiança de Celie aumentam constantemente na presença de Shug Avery (Taraji P. Henson), uma celebridade local de espírito livre que mais tarde se torna amante e amiga de Celie. Embora ainda sofra em casa, Celie retorna ao seu estado muito mais cedo do que no filme original. Ela se sente confortável usando lantejoulas e batom, e seu relacionamento com Shug é mais direto.

Ele disse que a intenção de Bazaoli era oscilar entre a alegria e a dor, uma abordagem muito humana. “Nunca nos afundamos apenas na dor. Certamente, pessoas que nascem como manifestações tão bonitas deste mundo, é impossível para os negros lidarem apenas com a dor. É impossível”, disse ele. “Quando você ouve gospel, quando ouve jazz, quando você ouve… “Todas essas coisas transformam a dor em força.”

Ele explicou que a abordagem da dor e da alegria “nos deu uma imagem muito mais completa de suas lutas”. Foi também um vaivém entre a sua realidade e as suas fantasias, e esse também é um lugar muito importante, um refúgio, de certa forma, para alguém como ela que estava lidando com um agressor externo. Ela pode criar um mundo no qual seja mais forte do que seu agressor.

Celie experimenta felicidade em parte através da dança. No entanto, Parrino Taylor, conhecido por baladas gospel e música R&B, não estava acostumado com ações rápidas.

“Quando disseram pela primeira vez que eu precisava aprender sapateado, pensei que todo mundo estava louco”, disse ela rindo. “Eu literalmente ri, chorei, ri, chorei. Fiquei apavorado. Nem pensei que meus pés iriam se mover.”

O processo foi difícil, mas Parrino Taylor persistiu. Depois de um dia inteiro de filmagens em locações na Geórgia, ela entrou na garagem, armada com um par de sapatos de sapateado, e começou a trabalhar. “Só chegaremos em casa às 6 ou 7 horas. Mas vou lá, calçarei as meias e treinarei. “Porque eu sabia que no dia em que filmamos, precisava deixar Seeley assumir o comando, e não pensar sobre isso. 1-2-3-4, ba “Ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba.”