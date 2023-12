Diretor Christopher Landon se retira de Pânico VII

Michael Tullberg/Getty Images

O diretor Christopher Landon anunciou no sábado que ele havia partido “oficialmente”. O sétimo grito. O anúncio ocorre após a saída das estrelas Melissa Barrera e Jenna Ortega do filme sitiado.

“Acho que agora é o momento certo para anunciar oficialmente minha saída Gritando 7 semanas atrás, O diretor escreveu no X (antigo Twitter) no sábado. “Isso irá decepcionar alguns e encantar outros. Foi um trabalho dos sonhos que virou pesadelo. E meu coração está partido por todos os envolvidos. Todos. Mas é hora de seguir em frente.”

Ele continuou em sua carta: “Não tenho nada a acrescentar à conversa além da minha esperança de que o legado de Wes floresça e se eleve acima do barulho de um mundo dividido”. “O que ele e Kevin criaram é incrível, e estou honrado por ter, mesmo que por um breve momento, desfrutando de seu brilho.”

A atriz principal Barrera foi demitida do projeto, após suas postagens pró-Palestina nas redes sociais. Barrera compartilhou uma história no Instagram condenando o antissemitismo e enfatizou que continuaria a se manifestar sobre o assunto: “O silêncio não é uma opção para mim”, disse ela em novembro, após sua demissão. Embora a notícia de sua saída tenha chegado em novembro, Barrera foi demitida em outubro, logo após a eclosão da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro. Repórter de Hollywood. Nos dias que se seguiram ao conflito, a atriz tornou-se mais ousada na sua postura, partilhando mensagens pró-Palestina, que incluíam uma imagem de “Mercy Must Triumph” com uma legenda apelando ao Presidente Joe Biden para “pedir uma desescalada imediata e um cessar-fogo”. em Gaza.” Gaza.”

Um porta-voz da Spyglass disse: “A posição da Spyglass é inequivocamente clara: temos tolerância zero com o anti-semitismo ou incitação ao ódio de qualquer forma, incluindo falsas referências ao genocídio, limpeza étnica, distorção do Holocausto ou qualquer coisa que ultrapasse os limites”. equivale descaradamente a discurso de ódio.” Numa declaração a diverso na hora.

Entretanto, a saída de Ortega tornou-se pública na mesma altura em que a saída de Barrera se tornou publicamente conhecida em Novembro, embora a decisão de Ortega e dos seus representantes tenha ocorrido antes da greve de Verão da SAG-AFTRA e só tenha sido anunciada no Outono.

Landon, que foi nomeado antes da greve, expressou sua desaprovação pela demissão de Barrera depois que ela foi anunciada. “Aqui está minha declaração: 💔 Tudo é uma merda. 'Pare de gritar'”, escreveu Landon antes de excluir a postagem. “Esta não foi a decisão que tomei.”

O escritor e produtor James Vanderbilt – que esteve envolvido na reinicialização e está escrevendo o roteiro atual – permanece atual enquanto a franquia busca se reconstruir após a saída de seus protagonistas e diretor.