“Um momento difícil na televisão nacional”

entretenimento

A jogadora Jeshma Al-Tabari se tornou viral com sua resposta, “British Ogre”.

abc

Em um episódio recente de Wheel of Fortune, os espectadores ficaram perplexos com a estranha resposta de um competidor a um quebra-cabeça da trilogia, com usuários de mídia social rapidamente chamando-o de “o pior palpite de todos”, com muitos se perguntando o que exatamente o jogador quis dizer.

A gamer Gishma Tabari conversou com a Fox News Digital sobre seu palpite viral na categoria show business, admitindo que dizer algo “estúpido” era uma grande preocupação.

“O engraçado é que antes de poder continuar minha palestra, fui até meu marido, Saman, e disse… “Meu medo é que eu vá ao programa e diga ou faça algo estúpido que nem todos saberão. “Você vai rir”, disse ela à Fox News Digital.

“E foi exatamente isso que aconteceu.”

Durante o clipe, as letras foram reveladas uma por uma, até que “TH- -RITI-S_-GR-E” apareceu na tela.

Al-Tabari adivinhou rapidamente o nome “British Ghoul”, o que confundiu os fãs na Internet.

“Acho que foi apenas minha imaginação”, ela explicou sobre sua história de origem.

“Desde o momento que eu cheguei lá e vi o quadro, foi isso que eu vi, agora eu olho e digo: isso não faz sentido.

Após o erro, Al-Tabari disse que sabia que havia dado uma resposta incorreta, mas ficou surpresa quando o apresentador Pat Sajak pediu que ela “dissesse de novo”.

Depois de repetir o mesmo palpite, Sajak pareceu se divertir, dizendo: “Ah, não”.

A resposta que ele procurava era: “Os críticos concordam”.

A gamer Gishma Tabari conversou com a Fox News Digital sobre seu palpite viral na categoria show business, admitindo que dizer algo “estúpido” era uma grande preocupação. Cortesia de Saman e Jashma Tabari

Al-Tabari lembra-se de ter pensado: “Por que você disse isso de novo?”

A nativa de Nova York é uma espectadora de longa data de “Wheel of Fortune”, tendo assistido ao game show desde os 5 anos de idade.

A resposta de Al-Tabari rapidamente recebeu atenção nas redes sociais, algumas das quais foram ridicularizadas.

Al-Tabari diz que descobriu que se tornou assunto de conversa depois que seus amigos começaram a enviar coisas para ela pelas redes sociais.

“Eu vi minha foto e disse: 'Meu Deus. Sou eu'”.

Al-Tabari diz que sentiu um nó no estômago quando percebeu que as pessoas estavam falando sobre seu erro, mas ela rapidamente começou a rir de si mesma.

“Houve alguns comentários ofensivos… mas, honestamente, não me incomodei com eles… As pessoas não sabem quem eu sou em geral. Tenho um diploma universitário, trabalho… sinto que tinha um momento difícil na televisão nacional”, disse ela.

Ela até brincou dizendo que agora pensa no “Ogro Britânico” como uma pessoa.

Durante o clipe, as letras foram reveladas uma por uma, até que “TH- -RITI-S_-GR-E”, como Al-Tabari rapidamente adivinhou, “British Ogre”, apareceu na tela, para confusão dos fãs online. abc

“Se eu pudesse refazer, a única coisa que faria seria me divertir mais e me preocupar menos”, disse ela à Fox News Digital.

Al-Tabari também indicou que a maioria dos comentários que recebeu foram positivos.

Apesar do hype online, consegui o que me propus fazer: ganhar dinheiro!

Al-Tabari também recebeu um prêmio em dinheiro e também ganhou um cruzeiro.

Ela e o marido, que comemorou seu aniversário de dois meses de casamento no dia da inscrição, planejam desfrutar de um cruzeiro da Disney para as Bahamas como lua de mel.





Carregue mais…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}