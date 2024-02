A classificação de crédito do New York Community Bancorp foi rebaixada para lixo devido a preocupações imobiliárias

A tela mostra informações comerciais do New York Community Bancorp no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York, Estados Unidos, em 31 de janeiro de 2024.





CNN

–



O sitiado banco regional New York Community Bancorp sofreu outro golpe na noite de terça-feira, quando a Moody's Investors Service rebaixou sua classificação de crédito para o status de lixo.

A Moody's disse que o rebaixamento foi motivado por preocupações sobre os “desafios” enfrentados pelo New York Community Bancorp depois que o banco chocou Wall Street na semana passada com sua decisão. Detectando uma perda repentina Ao ser exposto a isso Mercado imobiliário comercial em dificuldades. Esta descida resultou na queda da classificação de crédito do banco dois níveis em relação ao seu nível anterior, representando uma perda significativa de confiança na capacidade do banco de reembolsar os seus detentores de dívida.

“Os empréstimos imobiliários subjacentes históricos do New York Commercial Bank e as perdas significativas e inesperadas no seu escritório em Nova Iorque e nas propriedades multifamiliares podem criar uma potencial sensibilidade à confiança”, afirmou a Moody's no relatório.

As ações do New York Community Bancorp caíram 17% nas negociações após o expediente de terça-feira à noite, após um rebaixamento na classificação de crédito. Essa perda se soma a uma forte liquidação de 22% durante as negociações regulares.

Uma descida da notação de crédito poderia tornar a vida mais difícil para as empresas em dificuldades, aumentando ainda mais os custos dos seus empréstimos.

A Moody's alertou que o financiamento e a liquidez do New York Bancorp são vistos como “relativamente fracos” em comparação com os seus pares, observando que depende de financiamento grossista sensível ao mercado, que pode esgotar-se em tempos de tensão.

Além disso, a Moody's observou que um terço dos depósitos do banco não são segurados. No ano passado, depósitos não segurados num banco do Vale do Silício foram arrebatados por clientes nervosos, alimentando uma clássica corrida bancária.

“O banco pode enfrentar pressões significativas de financiamento e liquidez se houver perda de confiança dos depositantes”, disse a Moody's.

O New York Community Bancorp perdeu mais de metade do seu valor de mercado desde que divulgou a perda inesperada há uma semana, cortando os seus dividendos e aumentando as suas reservas para perdas com empréstimos.

A Moody's está mantendo sob revisão a classificação de crédito do New York Community Bancorp, indicando a possibilidade de novos rebaixamentos.

O New York Community Bancorp não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Secretária do Tesouro, Janet Yellen Ele se recusou a comentar especificamente sobre os problemas do New York Community Bancorp durante a audiência de terça-feira.

No entanto, Yellen disse ao Comité de Serviços Financeiros da Câmara que as autoridades norte-americanas estão a “monitorizar cuidadosamente as actuais pressões bancárias” e que os reguladores estão a trabalhar com os bancos para os ajudar a gerir os riscos que enfrentam devido às más hipotecas.

“Estou preocupado. Acho que é administrável, embora possa haver algumas instituições que estejam muito estressadas com este problema”, disse Yellen.