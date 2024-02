Chipotle Mexican Grill (CMG) Lucros do quarto trimestre de 2023

Aqui está o que a empresa relatou em comparação com o que Wall Street esperava, com base em uma pesquisa com analistas conduzida pela LSEG, anteriormente conhecida como Refinitiv:

Lucro por ação: US$ 10,36 ajustado contra US$ 9,75 esperados

Receita: US$ 2,52 bilhões contra US$ 2,49 bilhões esperados

A Chipotle reportou lucro líquido no quarto trimestre de US$ 282,1 milhões, ou US$ 10,21 por ação, acima dos US$ 223,7 milhões, ou US$ 8,02 por ação, um ano antes. A empresa disse que os custos mais elevados da carne bovina, produtos agrícolas e queijo impactaram as margens de lucro.

Excluindo alguns itens, a rede de burritos teve lucro de US$ 10,36 por ação.

As vendas líquidas aumentaram 15,4%, para US$ 2,52 bilhões.

As vendas nas mesmas lojas da empresa aumentaram 8,4%, superando as estimativas da StreetAccount de 7,1%. Chipotle disse que o tráfego de pedestres aumentou 7,4% durante o trimestre, contrariando a tendência de declínio de visitas em todo o setor. Os gigantes dos restaurantes McDonald's e Starbucks relataram um declínio no tráfego durante os últimos três meses do ano.

As vendas da Chipotle também receberam um impulso com um aumento de 3% no preço do cardápio implementado em outubro.

A empresa abriu 121 novas localidades durante o trimestre.

Olhando para 2024, a Chipotle espera que as vendas nas mesmas lojas no ano inteiro cresçam na faixa de um dígito médio e planeja abrir entre 285 e 315 novos locais.