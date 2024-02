Lucros do terceiro trimestre de 2023 da Roblox (RBLX)

Perdas por ação: 52 centavos contra 55 centavos que os analistas esperavam, de acordo com a LSEG, antiga Refinitiv.

52 centavos contra 55 centavos que os analistas esperavam, de acordo com a LSEG, antiga Refinitiv. Receita (reservas): US$ 1,13 bilhão contra US$ 1,08 bilhão esperados, de acordo com a LSEG.

O número da receita é o que Roblox chama de reservas, categoria que inclui vendas reconhecidas durante o trimestre e receitas diferidas.

A desenvolvedora de videogames gera receita com as vendas de sua moeda virtual chamada Robux, que os jogadores usam para decorar seus avatares e adquirir outros recursos premium do jogo.

Roblox também relatou receita anual de US$ 3,52 bilhões, contra a estimativa de consenso da LSEG de US$ 3,41 bilhões. O prejuízo por ação da empresa no ano foi de US$ 1,87, em comparação com a estimativa de consenso de US$ 1,91.

As reservas trimestrais da Roblox atingiram US$ 1,1 bilhão – as maiores de todos os tempos da empresa.

“Entramos em 2024 com maior convicção de que podemos atingir nosso objetivo de longo prazo de atrair mais de 1 bilhão de usuários ativos diariamente com otimismo e generosidade”, disse o CEO da Roblox, David Baszucki, em um comunicado. A empresa relatou um número médio de usuários ativos diários, ou DAUs, de 71,5 milhões durante o trimestre, um aumento de 22% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os DAUs médios da Roblox cresceram nos últimos dois trimestres, após uma estagnação no crescimento na segunda metade do ano fiscal de 2022 e uma ligeira queda entre o primeiro e o segundo trimestre fiscal de 2023.

A média de reservas por usuário ativo diário aumentou 3%, para US$ 15,75, refletindo o aumento histórico que a Roblox tem visto em seu quarto trimestre fiscal.

“Estamos vendo força, tanto de players internacionais quanto de players mais antigos na plataforma”, disse o CEO Baszucki a Steve Kovach da CNBC, apontando para um crescimento de dois dígitos tanto na categoria de 13 anos ou mais quanto no segmento fora dos EUA e Canadá . “Essas são boas tendências, porque são grupos realmente grandes”, disse Baszucki.

O número de horas de interação do usuário diminuiu de 16 milhões no terceiro trimestre de 2023 para 15,5 milhões durante o quarto trimestre. No entanto, representa um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado.

A empresa forneceu orientação para 2024 e o primeiro trimestre fiscal. A empresa espera que as reservas do primeiro trimestre fiquem entre US$ 910 milhões e US$ 940 milhões, e um prejuízo líquido entre US$ 342 milhões e US$ 347 milhões. Direcionou as reservas para o ano inteiro de 2024 entre US$ 4,1 bilhões e US$ 4,28 bilhões, acima da faixa acordada de US$ 3,4 bilhões a US$ 4,27 bilhões, e uma perda líquida entre US$ 1,37 bilhão e US$ 1,4 bilhão.

Os custos com pessoal continuam a pressionar a empresa, embora tenham crescido a um ritmo mais lento do que as reservas. Excluindo a remuneração baseada em ações, os custos trimestrais com funcionários aumentaram 24% ano após ano, de US$ 160 milhões para US$ 198 milhões, com os maiores aumentos refletidos na infraestrutura e nas equipes de confiança e segurança da Roblox.