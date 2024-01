A cidade de Nova York ordena a demolição do prédio Little Italy que abrigava a loja de queijos mais antiga dos Estados Unidos após o colapso parcial de um muro – NBC New York

O que você sabe O prédio em Little Italy que abrigava a queijaria mais antiga dos Estados Unidos será demolido depois que parte de seu muro desabou na tarde de quarta-feira.

Parcialmente desmoronando a fachada de tijolos está um edifício nas ruas Mulberry e Grand que já abrigou a popular loja de queijos Alleva Dairy.

Segundo o DOB, parte do desabamento da chaminé, bem como obras realizadas sem alvará, e sem desenhos de engenharia aprovados ou aprovação do DOB, no primeiro andar e no subsolo, desestabilizaram a estrutura do edifício.

Os bombeiros responderam ao desabamento de uma parede na tarde de quarta-feira, deixando um buraco na lateral do prédio.

Um vídeo do desabamento parcial mostrou um buraco na lateral do prédio, cujo interior podia ser visto. Uma barreira de compensado ao redor do prédio também foi danificada quando os tijolos caíram. Não houve relatos de feridos, segundo os investigadores.

Dias após o colapso parcial, o Departamento de Edificações da cidade determinou que as condições do edifício não eram mais seguras.

“Após o colapso parcial em Little Italy no início desta semana, os engenheiros do DOB ​​correram para o local e imediatamente começaram a realizar avaliações estruturais detalhadas do edifício danificado”, disse o DOB ​​em comunicado na sexta-feira. As obras no interior do edifício desestabilizaram significativamente a estrutura. Os nossos engenheiros determinaram que o edifício danificado representa agora um perigo iminente para o público e, para evitar um colapso descontrolado, ordenamos aos proprietários que iniciassem os preparativos para a demolição de emergência de todo o edifício.

A obra, executada sem planos ou licenças aprovadas, contou com uma grande reforma das entranhas que incluiu novas vigas de aço, juntas de aço e uma escada de aço. Os engenheiros do DOB ​​determinaram que a obra minou diversas colunas estruturais de aço no porão do edifício e removeu suportes necessários à estabilidade do edifício.

Engenheiros do DOB ​​concluíram que não seria seguro permitir que os trabalhadores da construção voltassem para dentro devido ao risco de desabamento.

Os proprietários do prédio planejam iniciar os trabalhos de demolição após o fim de semana.

Em março do ano passado, a Alleva Dairy, a queijaria mais antiga da cidade de Nova York – considerada a mais antiga da América – foi forçada a fechar suas portas permanentemente neste local em Little Italy, o único local que conhecia há 130 anos. Depois de lutas financeiras e batalhas legais.