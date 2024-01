JPMorgan Chase, Bank of America e Wells Fargo ganharam bilhões

Os consumidores e as empresas enfrentaram as taxas de juro mais elevadas em mais de 20 anos, enquanto a Reserva Federal trabalhava para controlar a inflação. A subida das taxas de juro desencadeou uma crise em Março passado entre os bancos médios, provocando a falência de três bancos e a dissolução de um quarto. As autoridades federais recorreram ao fundo de seguro de depósitos do governo para garantir os depositantes de duas instituições falidas e estão agora a trabalhar para angariar quase 16,3 mil milhões de dólares para repor os recursos do fundo, contando com os maiores bancos para pagar a maior parte.

Os lucros do Bank of America diminuíram no quarto trimestre do ano passado, depois de ter pago uma contribuição especial de 2,1 mil milhões de dólares ao fundo governamental que absorve o custo das falências bancárias. E também gravou Cobrança de US$ 1,6 bilhão Refere-se à descontinuação do Bloomberg Short-Term Bank Yield Index, taxa de referência que adotou em substituição à London Interbank Offered Rate, que também foi descontinuada. Este ajuste contábil será refletido nos capítulos subsequentes; O banco planeja amortizar US$ 1,6 bilhão em receitas de juros nos próximos anos.

Incluindo estes custos e ajustamentos, o banco reportou um lucro de 3,1 mil milhões de dólares no trimestre, sobre receitas de 22 mil milhões de dólares, abaixo do lucro de 7,1 mil milhões de dólares um ano antes, sobre receitas de 24,6 mil milhões de dólares.

Brian Moynihan, presidente-executivo do banco, descreveu o trimestre como “forte” e elogiou a “boa demanda por empréstimos” do banco e o crescimento nos depósitos de clientes. Esses rendimentos aumentaram de forma constante após a turbulência causada no ano passado pelas falências de bancos regionais e pelo aumento das taxas de juro que levou os investidores à procura de rendimentos mais elevados. Os depósitos do Bank of America no último trimestre foram em média de 1,9 biliões de dólares, ligeiramente abaixo da média do ano anterior.

O Wells Fargo lucrou US$ 3,4 bilhões e uma receita de US$ 20,4 bilhões, acima do ano anterior. O banco pagou uma avaliação de US$ 1,9 bilhão ao fundo governamental e registrou US$ 969 milhões em custos de fim de serviço que espera incorrer este ano. Ele não estimou quantos empregos deverão ser cortados, e Michael Santomassimo, diretor financeiro do banco, disse que os cortes seriam generalizados por todo o banco. Ele atribuiu as reduções à “eficiência do trabalho que realizamos em toda a empresa”.