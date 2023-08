A casa de dança Outside Lands SOMA Tent foi fechada no primeiro dia do festival devido a questões de segurança

SAN FRANCISCO – Os organizadores do Outside Lands Music Festival anunciaram no início da noite de sexta-feira que fecharão o local de dança SOMA Tent para a segurança dos participantes.

Esta informação veio em um tweet na conta oficial do festival no Twitter. Embora eles não tenham dado uma razão para o fechamento, o SOMA Tent é regularmente um dos eventos mais populares do festival, onde os participantes esperam em filas enormes para dançar ao som de DJs famosos e música eletrônica.

“Para a segurança do público do festival, estamos fechando a tenda Soma pelo resto do dia”, dizia o tweet. O tweet não especificou o que aconteceu no local ou se houve feridos.

Para a segurança do público do nosso festival, fechamos a SOMA Tent pelo resto do dia. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso tenha causado e forneceremos atualizações assim que estiverem disponíveis. – terras externas (sfoutsidelands) 11 de agosto de 2023

A publicação também pediu desculpas pelo inconveniente causado pelo fechamento e prometeu informações adicionais assim que estiverem disponíveis.

Disco Lines, um DJ e produtor americano de Boulder, Colorado, estava chegando ao fim de sua programação quando o tweet se tornou viral pouco antes das 17h.

Até o momento não há informações sobre se ou quando a área de dança será reaberta ou se os artistas programados para se apresentar lá serão remarcados para tocar em outro lugar.