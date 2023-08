Lembrando o “amigo de longa data” de Bob Dylan e ex-colega de banda Robbie Robertson

Para receber alertas de notícias de última hora gratuitos e em tempo real enviados diretamente para sua caixa de entrada, inscreva-se para receber nossos e-mails de notícias de última hora. Inscreva-se para receber nossos e-mails gratuitos com as últimas notícias

Bob Dylan prestou homenagem a seu “amigo de toda a vida” Robbie Robertson após sua morte aos 80 anos, dizendo que “sua morte deixa um lugar vago no mundo”.

Robertson, nascido no Canadá, fez uma turnê com o cantor veterano como guitarrista principal de sua banda de apoio em meados da década de 1960, originalmente chamada de The Hawks.

O grupo foi posteriormente renomeado para The Band e Robertson ajudou a escrever várias de suas faixas clássicas, como The Weight, Up On Cripple Creek e The Night They Drove Old Dixie Down.

Uma declaração postada no Twitter de Dylan, agora renomeado para X, dizia: “Esta é uma notícia terrível. Robbie tem sido um amigo para toda a vida.

“Sua morte deixa um lugar vago no mundo.”

A banda – formada por Levon Helm, Rick Danko, Richard Manuel, Garth Hudson e Robertson – influenciou muito a música popular dos anos 1960 e 1970.

Eles foram aclamados pela crítica por seus dois primeiros álbuns, Music From Big Pink de 1968 e The Band de 1969.

Em 1974, eles apareceram no álbum de Dylan, Planet Waves, e em seu álbum de 1975, The Basement Tapes.

O grupo deu uma festa de despedida em 1976 no Winterland Ballroom de São Francisco, que incluiu Dylan, Van Morrison, Neil Young e Muddy Waters como parte da formação.

A cerimônia foi filmada por Martin Scorsese e serviu de base para seu famoso documentário The Last Waltz, lançado em 1978.

Robertson também emprestou seus talentos musicais para filmes de Scorsese, incluindo The Color Of Money, The King Of Comedy, The Departed e The Irishman.

O roqueiro dos Rolling Stones, Ronnie Wood, prestou homenagem a Robertson compartilhando fotos do documentário de rock The Last Waltz, no qual ele apareceu e escreveu: “Que notícias tristes sobre Robbie Robertson – ele era um homem adorável, grande amigo e sentiremos muita falta. .

Neil Diamond, que produziu o álbum Beautiful Noise de Robertson, também elogiou o músico.

O cantor americano escreveu: “O mundo da música perdeu muito com a morte de Robbie Robertson. Continue fazendo aquele barulho doce no céu, Robbie. Vou sentir sua falta.”

A banda foi introduzida no Hall da Fama do Rock and Roll em 1994.

O editor Ray Costa confirmou à Associated Press que Robertson morreu cercado por sua família em Los Angeles “após uma longa doença”.