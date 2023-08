South Park: Snow Day é um jogo multijogador cooperativo 3D que será lançado no próximo ano

depois Provocação inicial em sua apresentação no ano passadoA editora THQ Nordic revelou South Park: Snow Day, um novo jogo 3D multiplayer cooperativo que chegará ao PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S no ano que vem.

South Park: Snow Day se concentra em Cartman e sua equipe enquanto eles comemoram o não comparecimento escolar naquele dia, graças ao mau tempo. Embora não se saiba muito sobre o jogo, parece ser inspirado na fantasia, já que Cartman é mostrado vestido como o Grande Rei Mago, enquanto as outras crianças no trailer são mostradas vestidas com roupas inspiradas na fantasia.

South Park: Snow Day é desenvolvido pela Question Games, um estúdio cujos projetos anteriores incluem The Magic Circle de 2015, um jogo de quebra-cabeça de fantasia, e The Blackout Club, um jogo de terror cooperativo em primeira pessoa lançado em 2019.

Este é o mais recente jogo de South Park feito para consoles, após o lançamento de South Park: The Fractured but Whole em 2017, um RPG 2D da Ubisoft. Enquanto o jogo mais recente baseado no South Park IP foi o jogo RTS free-to-play South Park: Phone Destroyer, lançado em 2017 para Android e iOS.

South Park: Snow Day foi um dos poucos jogos que a THQ Nordic anunciou hoje em sua apresentação digital. Para mais informações sobre o evento, confira nosso resumo de tudo o que foi anunciado.

Taylor é repórter do IGN. Você pode segui-la no Twitter @funcionário