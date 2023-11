Equipes de resgate indianas esperam que o treinamento maior alcance os 40 presos no túnel

[1/2] Membros das equipes de resgate se preparam para conduzir uma operação de resgate depois que parte de um túnel em construção desabou em Uttarakhand, no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, em 14 de novembro de 2023. Boletim/Força de Resposta a Desastres do Estado de Uttarakhand via Reuters Obtenção de direitos de licenciamento

LUCKNOW, Índia (Reuters) – Equipes de resgate nas montanhas do norte da Índia que tentam alcançar 40 trabalhadores rodoviários presos em um túnel desabado por mais de três dias receberão em breve ajuda de uma pesada máquina de perfuração que foi transportada de avião para o local, disseram autoridades em Quarta-feira. .

Os trabalhadores estão seguros e as equipes de resgate conseguiram se comunicar com eles e enviar-lhes comida, água e oxigênio por tubo desde o colapso no domingo, mas pedras enormes dificultaram os esforços para cavar uma rota de fuga para eles.

Uma máquina de perfuração de alta potência foi transportada de Nova Deli, cerca de 400 quilómetros para sul, na esperança de perfurar os destroços que prendiam os homens.

“A nova máquina chegou ao heliporto mais próximo. Ela está sendo montada e será enviada ao local em breve”, disse Ashok Kumar, chefe da polícia do estado de Uttarakhand, no norte da Índia.

Os homens trabalhavam na via expressa Char Dham, um dos projetos mais ambiciosos do governo nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi, que visa conectar quatro locais de peregrinação hindu nas montanhas através de 890 quilômetros de estradas a um custo de US$ 1,50. um bilhão.

Havia até 60 homens no turno da noite no túnel de 4,5 km quando o túnel desabou antes do amanhecer.

Os homens perto do fim do túnel conseguiram sair a tempo, mas os 40 homens presos estavam trabalhando mais fundo no túnel.

A agência de notícias ANI mostrou imagens na quarta-feira de cerca de uma dúzia de trabalhadores furiosos fora do túnel exigindo que seus colegas fossem resgatados rapidamente.

A região do Himalaia, na Índia, é vulnerável a deslizamentos de terra, terremotos e inundações. Geólogos, residentes e autoridades culparam a rápida construção pela diminuição das encostas.

O projeto rodoviário enfrentou críticas de especialistas ambientais e algumas obras foram interrompidas depois que centenas de casas foram danificadas devido ao afundamento.

As obras no túnel começaram em 2018 e estavam inicialmente previstas para serem concluídas em julho de 2022. A conclusão estava prevista para maio do próximo ano, disse o governo em comunicado antes do colapso.

Reportagem de Saurabh Sharma em Lucknow, escrita por Tanvi Mehta e Krishn Kaushik; Editado por Raju Gopalakrishnan e Robert Birsel

