Twitch está “encerrando o suporte” para seu aplicativo Switch no início do próximo ano

Twitch revelou que será “Fim do suporte” para o aplicativo Nintendo Switch Twitch sobre 31 de janeiro de 2024.

A partir de 6 de novembro de 2023 (também conhecido como semana que vem), novos usuários também não poderão mais baixar o aplicativo Twitch no Switch eShop da Nintendo. Mais uma vez, isso será seguido pela perda de acesso dos usuários atuais no início do próximo ano.

Twitch compartilhou a seguinte declaração com A beira Sobre a remoção do aplicativo da loja online:

“Recentemente tomamos a difícil decisão de remover o aplicativo Twitch do Nintendo Switch. A Nintendo continua sendo um parceiro importante e agradecemos todo o apoio que a comunidade Switch deu ao Twitch e aos nossos streamers.”

O aplicativo Twitch foi originalmente lançado no Switch eShop em novembro de 2021 e permitia aos usuários assistir a vídeos de jogos ao vivo, eSports e transmitir IRL, apenas o site e o aplicativo móvel. Infelizmente, isso também gerou algumas reclamações.

Como observamos aqui no Nintendo Life na época:

“Parece que você não pode usar o bate-papo ou visualizar o bate-papo, a menos que não esteja realmente assistindo ao stream, e também não pode transmitir jogos do Switch. Enquanto assiste a um stream, as únicas opções são pausar, ocultar o UI ou feche o stream.”

Se você nunca usou este aplicativo antes e está curioso para saber como ele é no Switch – obviamente ainda há tempo para dar uma olhada. Se precisar de ajuda com este download gratuito, há instruções completas no site do Twitch.

Como você se sente sobre isso? Conte-nos nos comentários.