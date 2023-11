A BioWare está provocando o título de Mass Effect 5 e as missões para o final da trilogia

Atualizado às 23h30: Depois de reunir os chefes da comunidade, as pistas foram resolvidas e o teaser completo de 30 segundos da BioWare foi compartilhado online.

É certo que não é muito mais informativo do que o segmento inicial de cinco segundos que recebemos inicialmente hoje, mas pelo menos mostra um casaco muito fofo estampado com o logotipo do N7, sugerindo nosso misterioso personagem encapuzado. – O herói do próximo jogo? vilão? – Ele é membro da banda militar da série. Ou o ladrão de casacos.

O mesmo sobretudo apareceu novamente A arte foi compartilhada no feed Twitter/X da BioWare, desta vez revela discretamente – através de alguns detalhes antigos “ENHANCE” – alguns pequenos detalhes potenciais. por Mais Zoom, vemos uma cena interessante em um bar neon, com roupas para Geth e cenas para Angora – algo que Tom Phillips, especialista em Mass Effect da Eurogamer, me explicou (a propósito, Matt é quem está escrevendo esta atualização; Tom não se refere a si mesmo em a terceira pessoa): “Angara Eles são nativos de Andrômeda, o que significa que ou os Gith também estão no Angara agora ou os Gaara estão na Via Láctea (acho que é o último).” Então aqui está!

Teaser do dia N7 2023.

História original 18h14: A BioWare comemorou o aniversário de Mass Effect deste ano com uma postagem no blog que sugere o título de Mass Effect 5 – e sugere que os fãs obterão respostas para suas perguntas candentes sobre o que aconteceu após o término de Mass Effect 3.

No entanto, não está claro se isso significa que esses itens chegarão em Mass Effect 5 – que ainda faltam vários anos – ou antes, como parte do próprio N7 Day.

“Nós nos perguntamos muitas das mesmas perguntas que você nos fez ao longo dos anos!” Chefe de Mass Effect, Mike Gamble livros. “O que aconteceu com todos que você conhecia e amava nos jogos? Quem realmente morreu? Quem teve filhos com quem? Como é o som de um bebê?”

Um teaser oficial de Mass Effect 5 mostra o retorno de Liara.

“E todas as galáxias? Os finais! O que está acontecendo com nosso mundo asari transformado em um meio de sombra? E quanto a S-deixa pra lá… você entendeu.”

“É claro que existem respostas para essas perguntas, mas você terá que esperar para ouvi-las. E qualquer coisa que dissermos não será fácil de encontrar, assim como seria de esperar dos nossos anúncios #N7Day.”

O resto da postagem continua com uma lista de vários produtos do Mass Effect disponíveis para compra, com o código binário oculto espalhado por toda parte. Filtre-o e você obterá 010001010111000001101101001011011000110111101101110, que soletra a palavra “Epsilon”. Será este o nome do próximo jogo Mass Effect?

Os fãs já encontraram uma nova página no site da EA se você digitar o seguinte URL: https://www.ea.com/en-gb/games/mass-effect/epsilon Resta saber se mais serão adicionados à página nas próximas horas. [UPDATE: There’s now this brief video clip, below – and a reference to Andromeda.] Um pequeno teaser trailer de Mass Effect 5 – ou deveria ser Mass Effect Epsilon?

É importante notar que Epsilon foi um dos nomes originais que a BioWare considerou para a série, antes de o desenvolvedor escolher Mass Effect. Ah, e Epsilon também é o número grego 5 – o que faria sentido para ME5.

Epsilon Impact foi um dos títulos originais (rejeitados) do projeto que ficaria conhecido como Mass Effect. pic.twitter.com/n4WXL4iwMS – Notícias sobre efeitos de massa (@MassEffect_News) 7 de novembro de 2023

Claro, as respostas sobre quem viveu e quem morreu após os eventos de Mass Effect 3 irão variar de jogador para jogador. A referência absoluta a “S-” deixou os fãs entusiasmados, com alguns insistindo que Shepard de alguma forma estará vivo no próximo jogo em busca de migalhas de informação para justificar suas teorias.

Mass Effect 5 ainda está em pré-produção, com a maior parte da BioWare ainda ocupada encerrando o tão aguardado Dragon Age: Dreadwolf. Espera-se que o próximo capítulo da saga da ópera espacial chegue centenas de anos depois da trilogia original e retorne o foco da série à Via Láctea.

Nos anos anteriores, o N7 Day forneceu mais evidências. 2021 nos deu uma imagem muito detalhada com muitos detalhes ocultos, entre eles o retorno do Gith. O ano passado trouxe mais arte conceitual e um trecho do novo diálogo de Liara.

Hoje cedo, informamos sobre dois grupos de ex-trabalhadores de Mass Effect e Dragon Age que buscaram usar o N7 Day para destacar sua situação, após serem demitidos no início do ano. Uma manifestação está planejada nos escritórios da BioWare, enquanto um grupo de funcionários entra com uma ação judicial contra a empresa por causa de indenizações.