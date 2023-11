Chamberlain está encerrando o acesso às APIs do MyQ, interrompendo as integrações de casa inteligente

O Grupo Chamberlain – proprietário da tecnologia inteligente de controle de portas de garagem MyQ – fez exatamente isso Anunciado como fechado Todo “acesso não autorizado” às suas APIs. A mudança interrompe as integrações de casas inteligentes para milhares de usuários que dependiam de plataformas como Homebridge e um assistente doméstico para fazer coisas como fechar a porta da garagem ao trancar a porta da frente ou piscar a luz se deixar a porta aberta por 10 minutos, ou qualquer outro controle ou automação que queiram fazer com o dispositivo que compraram e pagaram .

A mudança ocorre um ano depois que Chamberlain descontinuou a integração oficial do Apple HomeKit e poucos meses depois que o suporte finalmente parou Google Assistente. Infelizmente, é outro exemplo de como a empresa continua hostil à casa inteligente interoperável.

Na semana passada, em um Postagem no blogDan Phillips, diretor de tecnologia de Chamberlain, explicou as razões por trás de sua última mudança:

O Grupo Chamberlain tomou recentemente a decisão de impedir o uso não autorizado do nosso ecossistema myQ por aplicativos de terceiros. Esta decisão foi tomada para que possamos continuar a oferecer a melhor experiência possível aos nossos mais de 10 milhões de usuários, bem como aos nossos parceiros autorizados que depositaram sua confiança em nós. Sabemos que isso afeta uma pequena porcentagem de usuários, mas, em última análise, melhorará o desempenho e a confiabilidade do myQ, beneficiando todos os nossos usuários.

O controlador inteligente de porta de garagem Chamberlain MyQ permite abrir, fechar e monitorar sua porta de qualquer lugar. Imagem: Coleção Chamberlain

O MyQ foi o primeiro controle remoto conectado para porta de garagem do mercado. Foi lançado em 2011 para solucionar problemas como estar a meio caminho do aeroporto para começar duas semanas de férias e ter que voltar porque não lembrava se fechou o portão da garagem. Hoje, é um dispositivo autônomo que pode se conectar e controlar o controle de porta de garagem existente e a tecnologia incorporada aos abridores de porta de garagem Chamberlain e Liftmaster (Chamberlain possui Liftmaster).

As pessoas confiavam em “integrações não autorizadas” porque Chamberlain não tinha nenhuma integração útil aprovada

Isso significa que se você gosta borda Leitor Mike Dougherty, que primeiro nos alertou sobre esta situação, e você tinha um abridor de porta Chamberlain com tecnologia MyQ integrada, agora você precisa comprar um abridor totalmente novo ou um controle remoto de terceiros, como Controle remoto para abertura de porta de garagem Meross Smart Wi-Fi Para recuperar os empregos que você costumava ter.

“Em um princípio geral, me incomoda saber que o controle remoto da minha garagem tem uma função inteligente integrada que não usarei mais”, disse ele. “Odeio ter que adicionar um dispositivo extra (e outro endereço IP na minha rede) para servir a um propósito funcional que tenho há anos. Mas se eu quiser o HomeKit mais o Amazon Key, parece que deveria ser assim.

A isca e troca aqui é outro alerta aos consumidores sobre as desvantagens de adquirir produtos integrados à nuvem, cuja funcionalidade o fabricante pode alterar a qualquer momento.

A razão pela qual as pessoas confiam em “integrações não permitidas” é porque Chamberlain não oferece mais integrações úteis e autorizadas para aqueles que desejam fazer mais do que controlar seu controle inteligente de porta de garagem com o aplicativo MyQ ou por meio do software do carro. READ Mal podemos esperar pelos próximos telefones: iPhone 14, Pixel 7, Galaxy S23 e mais

O controle remoto inteligente para porta de garagem Meross MSG100HK de US $ 60 funciona diretamente com o Apple HomeKit, mas requer hardware adicional para funcionar com a maioria dos abridores de porta Chamberlain. Foto de : Miros

Apesar de ser um grande parceiro da Amazon Key, serviço de entrega em garagem da Amazon, MyQ nunca trabalhou com Amazon Alexa. A morna integração do Google Assistant (que só permitia fechar a porta remotamente, não abri-la) teve uma morte lenta e dolorosa que incluiu… Tentativa de cobrar taxas dos usuários Pelo privilégio de fechar as portas com a sua voz.

Embora tenha sido um dos primeiros acessórios HomeKit da Apple, o MyQ não suporta mais novas integrações HomeKit, tendo descontinuado o Home Bridge Hub de US$ 70 que permitiu a integração no ano passado. Hoje, é a única plataforma aberta de casa inteligente MyQ é compatível com IFTTTque é baseado em nuvem e requer uma assinatura paga para configurar mais de dois de seus “miniaplicativos”.

Perguntei ao Chamberlain Group o que ele recomendava aos seus clientes que dependiam dessas integrações extintas. A porta-voz da empresa, Christina Marinson, disse: “Temos vários parceiros aprovados que estamos felizes que as pessoas usem”, observando que Página do parceiro.

No entanto, estes parceiros são principalmente empresas de segurança inteligentes com assinaturas mensais (como Alarm.com e Vivint) e fabricantes de automóveis. A integração do Ring é apenas um atalho para o aplicativo MyQ. Marenson confirmou que se você adquirir um Home Bridge Hub, a integração do HomeKit continuará funcionando. Mas Chamberlain não fabrica mais esse produto e disse que não há outra maneira de integrar seu controlador MyQ ao Apple Home. (Note o Hub de ponte inicial MyQ Separar de Plataforma Homebridgeuma solução de software de código aberto para trazer dispositivos para o Apple HomeKit).

Chamberlain deixou mais de 200 mil pessoas sem soluções práticas

Curiosamente, Chamberlain está intensificando seus processos de integração com a empresa automotiva através de sua nova solução de software MyQ, Garagem conectada MyQ, que integra tecnologia de controle inteligente de portas diretamente na plataforma de software do veículo. Isto levou a parcerias com Tesla, Mitsubishi e Volkswagen E também recentemente com Honda, AcuraE Mercedes-Benz. Esse tipo de parceria lucrativa parece ser para onde ela deseja direcionar seus clientes, e não para jogar em plataformas domésticas inteligentes gratuitas.

Marinson destaca que esta mudança afeta apenas um pequeno número de usuários, “cerca de 2%” da base de clientes. No entanto, tenha em mente Chamberlain acaba de anunciar que tem 10 milhões de usuários Da sua plataforma MyQ, cerca de 200.000 pessoas ficam sem soluções práticas.

Falei com o fundador do Home Assistant, Paulus Schoutsen, cuja integração MyQ da plataforma está disponível desde 2017. Ele disse que o Home Assistant o procurou várias vezes para se tornar um “parceiro certificado”, mas Chamberlain não respondeu oficialmente. “E nunca pagaríamos pela integração com o fabricante. É um usuário que quer ter acesso aos seus próprios dados”, afirmou. READ ScanWatch de Withings finalmente chega aos EUA após autorização do FDA

Schoutsen acaba de publicar um Postagem no blog Na situação que explica porque o Home Assistant retira a integração e sugere que os usuários comprem Ratajdo. Aqui está uma olhada nesta e outras opções para quem procura uma maneira de trazer de volta a funcionalidade de sua casa inteligente.

Fabricantes terceirizados de controle remoto usam soluções alternativas, como o chaveiro remoto do Tailwind, que se conecta a ele em vez do abridor. Isto é necessário para contornar as limitações de hardware dos slots Chamberlain e Liftmaster. Fotografia de Jennifer Pattison Toohey/The Verge

Alternativas ao controlador de garagem inteligente MyQ

Embora o MyQ tenha sido o primeiro controlador inteligente de porta de garagem, vários concorrentes surgiram desde então. Testei a maioria deles ao longo dos anos e essas são minhas três soluções favoritas. No entanto, se você não estiver interessado em integrações de casa inteligente ou controle local, o Chamberlain custa US$ 30 Controle de garagem inteligente MyQ É a opção mais barata e mais simples de usar e configurar. A tecnologia já pode estar integrada Eu abri sua porta.

Se você tem um editorial do Chamberlain Group (o que provavelmente é dado que Chamberlain é dono da Liftmaster and Craftsman, e com eles, cerca de 70 por cento do mercado de abridores de portas de garagem está nos Estados Unidos), você pode precisar de uma peça adicional de hardware do fabricante do console para usar um dispositivo de terceiros.

Isto se deve aos “recursos de segurança” que Chamberlain adicionou aos seus editoriais em 2011 – outra medida proprietária que impediu que controladores terceirizados se conectassem diretamente aos seus editoriais. Se o seu slot contiver um Botão de aprendizagem amarelo e/ou tecnologia Security Plus ou Security Plus 2.0 de Chamberlain, você provavelmente precisará de hardware adicional.

Controlador de garagem inteligente Tailwind iQ3 Pro

Empresa canadense Porta de garagem inteligente Tailwind $ 90 O controlador de gateway possui ampla integração de casa inteligente, incluindo Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant e muito mais, bem como suporte para Android Auto e Apple CarPlay (por meio do HomeKit). Tailwind também fornece uma API de controle nativa para desenvolvedores.

É caro, mas vem com um sensor com fio de nível comercial que não cai da porta e envia um alerta falso de que a porta da garagem está aberta (algo que aconteceu comigo várias vezes ao testar sensores sem fio em controladores inteligentes de portas de garagem) . Possui também uma tecnologia de abertura e fechamento automático muito integrada e suporta até três portas.

Tailwind é uma das únicas alternativas MyQ compatíveis com Padrão de segurança UL para controles remotos de portas de garagemo Tailwind enviará gratuitamente o hardware adicional necessário para o editorial do Chamberlain Group com o seu pedido.

Controle remoto inteligente para abertura de porta de garagem Meross

Se você tiver um abridor do Chamberlain Group mais recente, precisará solicitar uma peça adicional de hardware da empresa após comprar o produto na Amazon, mas não há cobrança.

Controladores de porta de garagem iSmartgate

iSmartgateNossos controladores de portas de garagem operam inteiramente localmente e são compatíveis com portões e portas de garagem. A empresa com sede na Espanha também oferece sensores com e sem fio. o O iSmartgate Mini começa em US$ 40 Funciona com Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT e Samsung SmartThings, mas não é certificado pela UL.

O iSmartgate Pro é executado nativamente e oferece suporte ao Apple HomeKit. Fotografia de Jennifer Pattison Toohey/The Verge

Se você quer o Apple HomeKit, você precisa… iSmartgate Lite por US$ 140. Para obter recursos de segurança UL, como alarme e luzes intermitentes, bem como suporte para três portas, você precisa se inscrever em iSmartgate Pro por US$ 200. Se você tiver um abridor da Coleção Chamberlain, também precisará adquirir o iSmartgate Adaptador universal $ 25.

Painel de controle Wi-Fi Ratjado

Usuário assistente doméstico Paulo Welland Desenvolvi uma solução para usuários dos slots Chamberlain e Liftmaster chamada Ratajdo. Este dispositivo de US$ 30 permite controlar seu controle remoto localmente e integrá-lo ao Home Assistant por meio de uma API local. O Security Plus 2.0 de Chamberlain foi submetido a engenharia reversa pelo protocolo Security Plus 2.0 de Wieland, disse-me Schutzen. Estarei testando isso em breve.

A moral da história aqui para Chamberlain é que ele pode continuar enganando seus clientes e tentar fazer com que todos continuem pagando para usar seus serviços, mas as pessoas encontrarão uma maneira de fazer o que desejam.

A moral para usuários domésticos inteligentes, como Schutzen resume em seu livro Postagem no blog, é: “Compre produtos que funcionem localmente e que não saiam do mercado quando a administração desejar um fluxo de receita adicional”. Esta é uma boa regra a seguir, mas pode ser impraticável para coisas como eletrodomésticos grandes e abridores de portas de garagem, que podem vir com a casa em que você mora e são caros para substituir.