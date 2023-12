Israel intensifica o seu ataque ao sul de Gaza, causando preocupação renovada com as mortes de civis

KHAN YOUNIS (Faixa de Gaza) – Israel bombardeou alvos no sul da Faixa de Gaza no sábado, intensificando um novo ataque que se seguiu a uma trégua de uma semana com o Hamas e levantando preocupações renovadas sobre as vítimas civis.

Pelo menos 200 palestinos foram mortos desde então Os combates recomeçaram na manhã de sexta-feiraDe acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, mesmo quando os Estados Unidos instaram o seu aliado Israel a fazer tudo o que puder para proteger os civis.

“Isto será muito importante daqui para frente”, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, na sexta-feira, após reuniões com ministros das Relações Exteriores árabes em Dubai. Ele completou sua terceira viagem ao Oriente Médio Desde que a guerra começou. “É algo que examinaremos de perto.”

Muitos dos ataques israelenses no sábado concentraram-se na área de Khan Yunis, no sul de Gaza, onde o exército disse ter atingido mais de 50 alvos do Hamas com ataques aéreos e tanques e fogo naval.

Os militares lançaram panfletos um dia antes de alertar os residentes para saírem, mas até sexta-feira não houve relatos de um grande número de pessoas saindo, de acordo com as Nações Unidas.

Imad Hajar, que fugiu com a esposa e três filhos da cidade de Beit Lahia, no norte, há um mês, em busca de refúgio em Khan Yunis, lamentou: “Não há para onde ir”.

“eles Eles nos expulsaram do norteAgora eles estão nos pressionando para deixar o sul.”

Os militares israelitas afirmaram que também realizaram ataques no norte, atingindo mais de 400 alvos em toda a Faixa de Gaza.

Cerca de dois milhões de pessoas – quase toda a população de Gaza – estão amontoadas na Faixa Sul, onde Israel instou as pessoas a se mudarem para outros lugares no início da guerra e desde então. Prometeu expandir a sua ofensiva terrestre. Incapazes de ir para o norte de Gaza ou para o vizinho Egito, o seu único recurso é deslocar-se numa área de 220 quilómetros quadrados (85 milhas quadradas).

Em resposta aos apelos dos EUA para proteger os civis, os militares israelitas divulgaram um mapa online, mas fez mais para confundir do que para ajudar.

Divide a Faixa de Gaza em centenas de lotes de terreno sorteados aleatoriamente e numerados, por vezes ao longo de estradas ou quarteirões, e exige que os residentes saibam o seu número de localização no caso de uma eventual evacuação.

O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários nos Territórios Palestinianos observou no seu relatório diário que “a circular não especifica o local para onde as pessoas devem ser evacuadas”. Não está claro como os habitantes de Gaza conseguirão aceder ao mapa sem electricidade e à luz das frequentes interrupções nas comunicações.

No primeiro uso do mapa para emitir ordens de evacuação, Avichay Adraee, porta-voz das FDI em língua árabe, identificou áreas no norte e no sul que seriam limpas no sábado em postagens no X, antigo Twitter.

Adraee listou as áreas numeradas sob a ordem de evacuação – mas as áreas marcadas nos mapas anexados ao seu posto não correspondiam às áreas numeradas.

O Egito expressou temor de que o novo ataque pudesse causar a saída dos palestinos Tente cruzar seu território. Num comunicado divulgado na sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio disse que a transferência forçada de palestinianos é uma “linha vermelha”.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, que esteve em Dubai no sábado Para a conferência climática COP28Espera-se que ele apresente propostas aos líderes regionais para “colocar as vozes palestinas no centro” do planeamento dos próximos passos para a Faixa de Gaza após o conflito, segundo a Casa Branca. A administração do Presidente dos EUA, Joe Biden, enfatiza a necessidade de uma eventual solução de dois Estados, com a coexistência de Israel e do Estado palestiniano.

O ritmo das hostilidades renovadas também aumentou Preocupações com 136 reféns Que, segundo o exército israelita, continuam detidos pelo Hamas e outros militantes depois de 105 deles terem sido libertados Durante a trégua. Para as famílias dos restantes reféns, o colapso da trégua foi um golpe nas esperanças de que os seus entes queridos conseguiriam sair dias depois de outros terem sido libertados. O exército israelense anunciou na sexta-feira que confirmou o assassinato de mais quatro reféns, elevando o total de mortes para sete.

Durante a trégua, Israel libertou 240 palestinos Das suas prisões. A maioria dos libertados de ambos os lados eram mulheres e crianças.

A guerra começou Após o ataque de 7 de outubro Pelo Hamas e outros militantes, Que matou cerca de 1.200 pessoasA maioria deles eram civis no sul de Israel e capturaram cerca de 240 pessoas.

Após o fim da trégua, os militantes em Gaza retomaram o disparo de foguetes contra Israel e eclodiram combates entre Israel e os militantes do Hezbollah que operam ao longo da fronteira norte com o Líbano.

Ajuda humanitária interrompida

Centenas de milhares de pessoas Ele fugiu do norte de Gaza para Khan Yunis e outras partes do sul no início da guerra, como parte de um extraordinário êxodo em massa que deslocou três quartos da população e enfrentou escassez generalizada de alimentos, água e outros suprimentos.

Desde o reinício das hostilidades, nenhum comboio de ajuda ou carregamento de combustível entrou em Gaza e as operações humanitárias dentro de Gaza foram praticamente interrompidas, segundo as Nações Unidas.

O Comité Internacional de Resgate, uma organização de ajuda humanitária que trabalha em Gaza, alertou que um regresso aos combates “eliminaria até mesmo o alívio mínimo” fornecido pela trégua e “seria desastroso para os civis palestinianos”.

Até que a trégua comece Mais de 13.300 palestinos foram mortos No ataque israelita, cerca de dois terços deles eram mulheres e menores. De acordo com o Ministério da Saúde Em Gaza, que é controlada pelo Hamas, que não faz distinção entre civis e combatentes.

O número de mortos é provavelmente muito maior, já que as autoridades atualizaram a contagem de forma intermitente desde 11 de novembro. O ministério diz que há temores de que milhares de pessoas morram sob os escombros.

Israel diz que tem como alvo Ativistas do Hamas Atribui as baixas civis aos militantes e os acusa de operar em bairros residenciais. Israel afirma que 77 dos seus soldados foram mortos no ataque terrestre ao norte da Faixa de Gaza. Afirma ter matado milhares de militantes, sem fornecer provas.

Magdy relata do Cairo, chegando de Bangkok. Julia Frankel em Jerusalém contribuiu para esta história.

