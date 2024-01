27 jogos que deixarão seus filhos mais inteligentes

O kit vem com lâminas de amostra, lâminas de cobertura, pinças, bisturis, frascos de amostra, lentes ajustáveis, luzes de coleta e um estojo de armazenamento resistente.

Críticas promissoras: “Minha sobrinha de 9 anos estava pedindo um microscópio de aniversário e eu decidi comprar um e estou muito feliz por ter comprado. Este conjunto tem tudo o que seu jovem cientista precisa! Quer dizer, tem de tudo, tem tiras e rótulos em branco, pinças e “omoplatas”, pequenos frascos e muito mais. Inclui até ovos de camarão para chocar. Quão legal é isso?!? Minha sobrinha ficou tão animada com esse presente que, em sua festa de aniversário, fez com que todas as crianças se revezassem olhando fatias de cascas de cebola e asas e folhas de libélula. Este é um excelente microscópio inicial para um jovem cientista e é uma diversão educativa para toda a família. Esta é uma ótima maneira de tirar crianças e adultos de seus dispositivos eletrônicos e aprender sobre o mundo ao seu redor.”com.craftysarah

“Um presente para um filho de 10 anos. Ele adora ciências! Este é um ótimo microscópio, especialmente pelo preço. Adoro que venha com uma bolsa de transporte e caiba tudo bem nela. “Thanks é sua primeira experiência com um microscópio e definitivamente precisa da supervisão de um adulto no início.” –Patrícia Vanamberg

Obtenha-o na Amazon por US$ 41,99 (Disponível em duas cores).