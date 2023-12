“As decisões de Bobby Kotick pioraram nossos jogos”, diz o ex-desenvolvedor de Call of Duty.

“Bobby [Kotick]“Nossas decisões pioraram nossos jogos”, disse um ex-programador de Call of Duty nas redes sociais no mesmo dia em que Kotick completou seu último dia como CEO da Activision Blizzard.

“Eu trabalhei nisso [Call of Duty] Por dois anos como programador na Demonware. “As decisões de Bobby pioraram nossos jogos”, disse Christina Bullock. “No meu primeiro mês, descobri que ele havia ameaçado matar um membro da equipe. Todos no convés [all staff meeting] Depois disso, ninguém quis falar primeiro. Portanto, pedi sua demissão na frente de todos.”



Em um tweet sincero no Twitter/X, Bullock disse: “Percebo que sou muito barulhento e muito chato, e que com minha antiguidade e facilidade de acesso a outras oportunidades, isso me dá alguma proteção e segurança para fazer coisas como esta.

“Mas todos vocês têm que embarcar neste trem”, acrescentaram. “Todos nós temos que nos revoltar contra pessoas assim todas as vezes.”

“Se eu tivesse sido demitido, muitas outras empresas teriam pairado nos bastidores, mas é por isso que cabe aos funcionários seniores fazerem o seu melhor. Os juniores não se sentirão seguros fazendo isso até que seus líderes o façam primeiro. Talvez não 't.” Temos sindicatos, mas temos poder se trabalharmos juntos.

“Faça a pergunta irritante em voz alta. Seja curto, direto e direto ao ponto, não deixando espaço para pânico na resposta. Seja incisivo e direto e faça-o com clareza e sem raiva, para que eles não possam.” Ataque sua entrega.

“Eles não vão responder, mas todos verão.”

“O programa satânico está protegido”, afirmou Bullock [them]” de retaliação, mas reconheceu que outros estúdios não podem, dizendo: “Escreva o que você disse. Faça anotações caso o RH entre em contato com você. Grave-se dizendo isso na reunião, se puder, para ter provas exatas do que aconteceu, porque executivos fracos levarão para o lado pessoal o fracasso exposto.

“Se os idosos não falam onde os jovens não falam, então qualquer jovem merece ser desperdiçado na primeira oportunidade.” Outro desenvolvedor confirmado. “Uma gestão como esta destrói a futura força de trabalho da empresa.”

Bullock também não é o único desenvolvedor a falar sobre o impacto de Kotick na organização. Como avistado PCGNo gerente de comunidade Andy Belford também falou sobre como o processo de tomada de decisão de Kotick afeta o moral.

“Quebrando meu silêncio para compartilhar um fato engraçado: quando planejamos lançar Overwatch 2 no Steam, minha equipe avisou (meses atrás) que seríamos bombardeados nas análises. Imploramos por mais informações, mais detalhes e mais recursos para nos ajudar. o fluxo “, disse Belford. Como esperado, tudo isso foi categoricamente negado.”

A equipe da comunidade é moderada (não é uma função da comunidade na Blizz), embora eu me recuse a expor os membros da minha equipe a esse nível de conteúdo/postagens tóxicas. Quando questionado sobre quem tomou a decisão de lançar o jogo no Steam sem qualquer ajuda adicional: Bobby -Andy Belford (ele/ele) 💙 (andybelford) 29 de dezembro de 2023

“A moderação do Steam foi colocada na equipe da comunidade (não uma função da comunidade na Blizzard), embora eu me recuse a expor os membros da minha equipe a este nível de conteúdo/postagens tóxicas.” Quando questionado sobre a decisão, eu teria lançado no Steam sem mais informações. ajuda: “Bobby.

“Este é apenas um exemplo da cultura que Kotick criou na AB: as besteiras fluíam rio abaixo, geralmente para os indivíduos com salários mais baixos e mais sobrecarregados. A administração estava tão ocupada respondendo a direções e decisões extremamente flutuantes que não teve efeito.”

“No final de tudo, a experiência do jogador/trabalhador não significava nada para o CSuite e a liderança executiva. Era tudo uma questão de divulgação dos lucros deste trimestre”, acrescentou Belford.

A Microsoft anunciou sua oferta pela Activision Blizzard em janeiro de 2022, após um período turbulento para a editora, depois que ela foi abalada por relatos de má conduta de funcionários e subsequentes pedidos de saída de Kotick. Agora, mais de dois anos depois, a Activision Blizzard iniciará o novo ano inteiramente sob nova gestão.