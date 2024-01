A Apple acaba de quebrar uma tradição de 12 anos

A Apple quebrou uma tradição que manteve por 12 anos, não lançando novos iPads em 2023 – a primeira vez que a empresa optou por não lançar um novo tablet em um ano inteiro desde o lançamento da linha de produtos.



Desde a sua estreia em 2010, o iPad tem sido um produto importante para a Apple e um claro líder no mercado de tablets, lançando pelo menos um novo modelo por ano. Recentemente, a empresa lançou até quatro novos modelos de iPad por ano. Antes de 2023, 2009 foi o último ano em que não houve novos iPads, simplesmente porque a linha de produção ainda não tinha sido lançada.

O iPad mais recente foi lançado em outubro de 2022. O único dispositivo adjacente ao iPad lançado em 2023 foi o Apple Pencil com porta USB-C.

2010 : iPad (1ª geração)

: iPad (1ª geração) 2011 : Ipad 2

: Ipad 2 2012 : iPad (3ª geração), iPad (4ª geração), iPad mini (1ª geração)

: iPad (3ª geração), iPad (4ª geração), iPad mini (1ª geração) 2013 : iPad Air (1ª geração) e iPad mini 2

: iPad Air (1ª geração) e iPad mini 2 2014 : iPad Air 2 e iPad Mini 3

: iPad Air 2 e iPad Mini 3 2015 : iPad mini 4 e iPad Pro de 12,9 polegadas (1ª geração)

: iPad mini 4 e iPad Pro de 12,9 polegadas (1ª geração) 2016 : iPad Pro de 9,7 polegadas

: iPad Pro de 9,7 polegadas 2017 : iPad (5ª geração), iPad Pro de 12,9 polegadas (2ª geração), iPad Pro de 10,5 polegadas

: iPad (5ª geração), iPad Pro de 12,9 polegadas (2ª geração), iPad Pro de 10,5 polegadas 2018 : iPad (6ª geração), iPad Pro de 11 polegadas (1ª geração) e iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração)

: iPad (6ª geração), iPad Pro de 11 polegadas (1ª geração) e iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração) 2019 : iPad (7ª geração), iPad Air (3ª geração) e iPad mini (5ª geração)

: iPad (7ª geração), iPad Air (3ª geração) e iPad mini (5ª geração) 2020 : iPad (8ª geração), iPad Air (4ª geração), iPad Pro de 11 polegadas (2ª geração) e iPad Pro de 12,9 polegadas (4ª geração)

: iPad (8ª geração), iPad Air (4ª geração), iPad Pro de 11 polegadas (2ª geração) e iPad Pro de 12,9 polegadas (4ª geração) 2021 : iPad (9ª geração), iPad mini (6ª geração), iPad Pro de 11 polegadas (3ª geração) e iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração)

: iPad (9ª geração), iPad mini (6ª geração), iPad Pro de 11 polegadas (3ª geração) e iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração) 2022 : iPad (10ª geração), iPad Air (5ª geração), iPad Pro de 11 polegadas (4ª geração) e iPad Pro de 12,9 polegadas (6ª geração)

: iPad (10ª geração), iPad Air (5ª geração), iPad Pro de 11 polegadas (4ª geração) e iPad Pro de 12,9 polegadas (6ª geração) 2023: ninguém

Essa lacuna nos novos lançamentos do iPad chama a atenção dado o histórico da linha de produtos e pode sinalizar um momento de reflexão sobre os rumos do aparelho. À medida que o iPad se tornou mais avançado e mais amplamente adotado, a urgência de atualizações frequentes diminuiu para muitos clientes potenciais. Esta mudança no comportamento do consumidor poderia ter levado a Apple a reavaliar a sua estratégia de tablets, concentrando-se em atualizações de hardware mais impactantes e menos frequentes.

Outro aspecto a considerar são as críticas que a Apple tem enfrentado em relação à crescente complexidade da linha do iPad e às dúvidas sobre a direção do iPadOS. Ao tirar um ano de folga dos novos lançamentos, a Apple pode estar planejando remodelar a linha com um senso de propósito mais claro no futuro.

Rumores e previsões de analistas sugerem que 2024 será um ano ainda mais importante para a linha iPad, com cada modelo, incluindo o iPad básico, iPad mini, iPad Air e iPad Pro, deverá receber uma atualização de hardware. Com o lançamento do iPad Air de 12,9 polegadas, em 2024 a Apple poderá lançar seis modelos de iPad sem precedentes em um único ano civil. Espera-se que o carro-chefe do iPad Pro ofereça pelo menos uma dúzia de novos recursos, incluindo tecnologia de tela OLED, um chip M3 e um novo acessório de teclado “semelhante a um laptop”.