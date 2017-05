A culpa é um sentimento moral tipicamente judaico-cristão e está enraizada nas entranhas da mundividência que apelidamos de ocidental; cosmovisão, portanto, que se destrinça da de culturas – como a japonesa ou a chinesa – onde impera a conservação da ordem social pela vergonha. Ora, opero o presente intróito, porque me encontro a experimentar um negativo envolvimento anímico, regado a dolente e vexado remorso, que deriva da minha reacção aos recém-ocorridos atentados de Manchester. Obviamente, caros leitores, fiquei chocado, apreensivo e triste com a mortandade que nos revelou, de novo, a cremalheira farpada e a fauce sanguinolenta de uma besta raivosa e inclemente; porém, já não foi a mesma coisa; já emergiu um empedernido, simplista e banalizador pensamento: olha… outro… No dia seguinte, despertei do torpor noctívago que deambula pelo escuro e nos remete à inconsciência física, e não houve uma reflexão preocupada acerca de um dos actos mais perversos e destruidores da estabilidade comunitária: a criação do terror! De algum modo, aqueles que recorrem a estas vis manifestações de guerra – sim, o deus Ares sorri do alto do seu trono de latão –, triunfam e perdem simultaneamente; triunfam, porquanto nos dessensibilizam; porquanto nos calam as emoções e obrigam ao emudecer de valores que necessitamos de preservar; e perdem, por sua vez, visto que esse processo repetitivo de normalização invalida, ao ritmo esfriante do pêndulo do relógio, o seu principal objectivo. Ainda assim, a partir do momento em que deixarmos de responder em concordância com o esperado, corremos o risco da contraposição do atacante ser superior em intensidade e malevolência, procurando a manutenção de um efeito de pânico e angústia colectivos. Aliás, estes jovens e petizes alvos são um indício dessa possibilidade estar a materializar-se agora. Desejo, sinceramente, que nunca alcancemos a fase em que nada nos comove…

João Salvador Fernandes