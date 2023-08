Yankees convocam o prospecto Jason Dominguez: Fonte

O New York Yankees está convocando o novato Jason Dominguez, confirmou uma fonte da equipe. O atleta Quarta-feira. Aqui está o que você precisa saber:

Dominguez, da República Dominicana, é o 27º jogador do beisebol, segundo O atleta Lei Keith.

Lei Keith. O jovem de 20 anos foi promovido a Triple-A Scranton Wilkes-Barre em 21 de agosto e atingiu 0,444 com 0,531 OBP e 1,124 OPS em oito jogos.

O apanhador Austin Wells também será promovido às ligas principais, de acordo com uma fonte da equipe. Wells, o 8º candidato dos Yankees de acordo com MLB.com, acertou 0,262 com 0,531 OBP e 0,822 OPS em 32 jogos no Triple A.

Yankees 64-68, último na Liga Americana Leste.

O atleta Análise Instantânea:

Os Yankees continuam se preparando para 2024

Nova York terá vagas no campo esquerdo e no campo central na próxima temporada. É perfeitamente possível que Dominguez siga um caminho semelhante ao do shortstop Anthony Volpe, que jogou moderadamente na Triple-A na temporada passada antes de ganhar o cargo de titular no treinamento de primavera.

O que seria ótimo no caminho de Dominguez para o cargo de titular é que os Yankees normalmente não funcionam dessa forma, porque gostam de ter chances de conquistar todos os níveis nas ligas menores. Se Dominguez se destacar desde o início e continuar seu desenvolvimento na entressafra, é perfeitamente possível que ele jogue menos de 10 partidas na Triple A antes de se tornar titular – e talvez o defensor central titular do time – em 2024. Kirchner

O que essa mudança significa para os planos de offseason de Nova York

Parece improvável que os Yankees entrem em 2024 com tantos novatos no time quanto agora em seu elenco, incluindo as adições de Dominguez e Wells neste fim de semana. Todos os anos, Nova York diz que é a World Series ou está falida, e seus planos são se comprometer totalmente com esse grande movimento juvenil, o que provavelmente indica expectativas mais baixas para a próxima temporada.

Em vez disso, os Yankees provavelmente usarão o último mês da temporada para avaliar completamente cada um de seus jovens jogadores, a fim de ter uma ideia melhor de quem deve e quem não deve estar com o time no dia de abertura da próxima temporada.

O mínimo que se pode dizer é que Nova York ir com Dominguez no campo central e Iverson Pereira no campo esquerdo ao lado de Aaron Judge no campo direito para iniciar o Jogo 1 seria inesperado. Os Yankees provavelmente adicionarão algum tipo de presença veterana no campo externo por meio de agência gratuita ou negociações. – Kirchner

Relatório de escotismo Dominguez

Dominguez é o melhor arremessador dos Yankees no momento, e o jovem de 20 anos está em uma situação incrível desde o intervalo do All-Star, acertando 0,354/0,416/0,549 para Double-A Somerset desde o intervalo até seu para fora. Promoção para Triple A, com taxa de swing reduzida e taxa geral de strikeout desde o primeiro inning. Ele ganhou um bônus de US$ 5 milhões aos 16 anos devido às suas ferramentas e maturidade física, desenvolvendo velocidade extra, força bruta e habilidades defensivas no meio-campo.

Seu poder nem sempre aparece nos jogos, mas sua técnica e capacidade de reconhecer o campo continuam melhorando. Ele deu um passo significativo este ano como rebatedor, o que lhe permitirá alcançar a vantagem de 30 home run a tempo.

No entanto, ele levou algum tempo para se ajustar ao estilo Double-A este ano e está no Triple A há pouco tempo, então eu não ficaria surpreso em vê-lo lutar nas ligas principais, não apenas em setembro. este ano, mas mesmo a partir do próximo ano. Embora eu ache que ele se tornará uma estrela antes de completar 23 anos. – Lei

(Foto: Mark J. Rebelas/USA Today)