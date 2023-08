Janet interrompe seu experimento de IA após reprovação em provas de matemática no ensino médio

Nova Iorque

CNN

–



A rede de jornais Gannett suspendeu temporariamente o uso de uma ferramenta de inteligência artificial para a redação de dissertações esportivas no ensino médio, depois que a tecnologia cometeu vários erros importantes de redação em pelo menos um de seus artigos.

Vários relatórios esportivos do ensino médio, escritos por um serviço de inteligência artificial chamado LedeAI e publicados pelo Columbus Dispatch no início deste mês, se tornaram virais nas redes sociais esta semana – mas não no bom sentido.

Em um exemplo proeminente, Preservado pela Wayback Machine no Internet ArchiveA história começou: “Christian Worthington [[WINNING_TEAM_MASCOT]]Derrotou Westerville Norte [[LOSING_TEAM_MASCOT]]2-1 no futebol masculino do estado de Ohio no sábado. A página já foi atualizada.

As reportagens foram ridicularizadas nas redes sociais por serem repetitivas, carentes de detalhes básicos, usarem linguagem estranha e geralmente soarem como se tivessem sido escritas por um computador sem conhecimento real do esporte.

A CNN identificou vários outros veículos locais da Gannett, incluindo o Louisville Courier Journal, o AZ Central, o Florida Today e o Milwaukee Journal Sentinel, que Todos eles publicaram histórias semelhantes escritas por LedeAI nas últimas semanas.

Muitos relatórios apresentam linguagem idêntica, descrevendo Ação de futebol do ensino médio Observe quando uma equipe “arranca a vitória” de outra equipe e descreve “Controle de cruzeiro” vence.. Em muitos casos, as histórias também repetiram a história da cobertura de jogos várias vezes em apenas alguns parágrafos.

A Gannett interrompeu o teste do LedeAI em todos os mercados locais que usavam o serviço, de acordo com a empresa. A pausa foi relatada anteriormente por Eixos.

“Além de adicionar centenas de empregos de reportagem em todo o país, estamos experimentando automação e inteligência artificial para construir ferramentas para nossos jornalistas e adicionar conteúdo para nossos leitores”, disse um porta-voz da Gannett em comunicado. “Avaliamos continuamente os fornecedores à medida que melhoramos os processos para garantir que todas as notícias e informações que fornecemos atendam aos mais altos padrões jornalísticos.”

Jay Allred, CEO da LedeAI, lamentou que os artigos produzidos para os jornais da Gannett “incluíssem alguns erros, repetições indesejadas e/ou redação inadequada”, acrescentando que a empresa “lançou imediatamente um esforço ininterrupto para corrigir os problemas e fazer alterações apropriadas.” ”

“Houve problemas legítimos com os relatórios que emitimos e os comentários que recebemos estavam corretos”, disse Allred em comunicado à CNN. Mas ele acrescentou: “Acreditamos que a automação de conteúdo faz parte do futuro das redações locais… Nosso serviço fornece aos leitores e às comunidades informações que de outra forma não obteriam e dá aos jornalistas e editores a liberdade de fazer jornalismo real que leva a impacto nas comunidades que servem.” “.

Na quarta-feira, várias histórias esportivas do Dispatch escritas pelo serviço foram atualizadas e anexadas ao Observação: “Esta história gerada por IA foi atualizada para corrigir erros de programação, programação ou estilo.”

O desastre das ferramentas de IA ocorre depois que a Gannett cortou centenas de empregos em dezembro, quando demitiu 6% de sua divisão de notícias.

Também surge num momento em que muitos meios de comunicação estão a debater-se sobre como lidar com os rápidos avanços na tecnologia de inteligência artificial.

A CNET no início deste ano também interrompeu um experimento com o uso de IA para escrever histórias depois de ter que emitir várias correções em relatórios gerados por IA. Entretanto, alguns outros meios de comunicação bloquearam o acesso ao software da OpenAI, criadora do ChatGPT, numa tentativa de impedir que o seu conteúdo fosse utilizado para treinar os seus modelos de IA.