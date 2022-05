Willie Nelson e Melissa Etheridge cancelam shows do New Orleans Jazz Festival devido ao COVID

NOVA ORLEANS – Willie Nelson cancelou um próximo show no New Orleans Jazz and Heritage Festival e adiou outros shows após um caso positivo de coronavírus em sua banda.

O músico de 89 anos postou O site de sua banda na sexta-feira que “devido ao caso positivo de Covid na Willie Nelson Family Band”, os próximos dois shows agendados para 6 e 7 de maio serão adiados e a apresentação de Nelson de domingo no Festival de Jazz será cancelada.

Nelson deveria fechar o Teatro Gentile – o mesmo palco que seu filho Lucas Nelson estava apresentando hoje cedo com sua banda Promise Real Madrid. Nenhum substituto para o Nelson mais velho foi anunciado.

A notícia vem depois que Melissa Etheridge anunciou na quinta-feira que não poderá se apresentar no sábado no Festival de Jazz devido a uma “lesão de Covid na minha equipe”. Em vez disso, Mavis Staples se apresentará durante esse período.

Melissa Etheridge também foi cancelada no festival devido à sua equipe contrair o vírus Corona. Getty Images for LOVE ROCKS NYC /

Vários atos no New Orleans Jazz and Heritage Festival foram cancelados devido ao COVID-19. Amy Harris / Invision / AP

“Meu coração dói por não estar lá. Eu sei que Mavis vai ser ótima. Espero ser convidada novamente. Dave e a equipe de recuperação. Obrigado por todos os bons votos. COVID, desgosto”, twittou Etheridge depois de anunciar notícias de Staples ‘ aparição no sábado.

Também na sexta-feira, o lendário baixista de Nova Orleans George Porter Jr. disse no Instagram que testou positivo para coronavírus e que estará ausente pelo resto do festival.

The Times-Picayune / Advogado de Nova Orleans Ela relatou que Porter realizou vários shows durante o primeiro fim de semana do Festival de Jazz e teve vários shows agendados fora do festival durante o segundo fim de semana.

O festival de sete dias começou na sexta-feira, 29 de abril, e termina no domingo, 8 de maio.

Willie Nelson está agendado para fechar o festival no mesmo palco em que seu filho Lucas Nelson tocará no início do dia. WireImage para tinta de choque

O New Orleans Jazz and Heritage Festival atrai dezenas de milhares de pessoas. PA

O evento atrai dezenas de milhares para a pista de corrida Fair Grounds da cidade, onde até 80 shows musicais se apresentam diariamente em mais de uma dúzia de teatros, complementados por exposições de arte e artesanato e uma série de barracas com comida da Louisiana e além.

Embora atraia talentos nacionais e internacionais como Nelson e Etheridge, o festival também é conhecido por apresentar uma ampla gama de talentos musicais e gêneros baseados na Louisiana, como zydeco, gospel, blues e, claro, jazz.