Kylie Jenner diz que é uma ‘garota feliz’ enquanto usava biquíni nas férias

Kylie Jenner surfando

Kylie Jenner/Instagram

Kylie Jenner Se divertindo no sol!

A magnata da Kylie Cosmetics, 24, compartilhou no Instagram sexta-feira, surfando em um paddleboard enquanto balançava um biquíni em águas claras durante as férias.

“Menina feliz”, disse ela Foto.

Jenner já compartilhou fotos e vídeos nas redes sociais de Fuga tropical para sua família.

Quinta-feira , Kardashians A estrela postou uma foto de si mesma abraçada Travis Scott Com o pôr do sol atrás deles. Ela legendou a série com alguns emojis, escrevendo “🤍🦋🌅”.

em outro lugar correspondência, uma mãe de dois filhos sozinha em um vestido branco reunida em frente à praia. Ao lado das fotos, ela escreveu: “O amor é como o pôr do sol”.

Kylie Jenner e Travis Scott Poza tiram fotos românticas na praia e alimentam lagartos com a filha Stormi

instagram de kylie jenner

Ela também compartilhou clipes em seu Instagram Story dela e de sua filha de 4 anos tempestade Alimente os lagartos da praia. Em um dos vídeos, Jenner dá nervosamente a fruta ao réptil antes de perguntar a Stormi se ela gostaria de fazer o mesmo. Tempestade respondeu gritando animadamente: “Sim!”

Um vídeo recente mostrou a dupla mãe e filha alimentando os animais juntos em trajes de banho – um conjunto verde para Jenner e um biquíni preto de duas peças para seu pequeno.

Antes das férias, Jenner saiu para Gala dos Mortos 2022 Monday em um vestido branco glamoroso e boné de beisebol coordenado da Off-White, a linha de moda do falecido estilista Virgílio Abloh.

Em um post no Instagram, Jenner compartilhou Ele deveria vir O Met Gala de 2020 com Abloh foi “humilhado” para “honrar seu legado” no evento de 2022.

Celebração do Met Gala 2022 “Na América: uma antologia da moda” – Chegadas

luta de ações

Jenner certificado processo de preparação para isso Para a maior noite do mundo da moda vídeo Ela compartilhou em seu canal do YouTube e deu um joinha para os fãs Vislumbre Para seu filho de 3 meses.

“Olhe para os sapatos do meu filho fofo!” Jenner disse que apertou seu pezinho enquanto ele estava preso em um assento de carro enquanto dirigia para Nova York. “Ele não pode andar ainda!”

Jenner e Scott deram as boas-vindas ao filho em 2 de fevereiro e anunciaram a notícia postando uma foto em preto e branco no Instagram de Stormi segurando a mão do recém-nascido.

“💙2/2/22”, Jenner legendou a doce foto na época.