Jorge Perez, escritor e cartunista, morreu aos 67 anos

George Perez, o famoso escritor e comediante por trás de obras como Crise nas Infinitas Terras, Morreu aos 67 anos.

A notícia foi divulgada na tarde de sábado a partir de uma mensagem datada de A página dele no FacebookEm 6 de maio, ele teria morrido “pacificamente em casa com sua esposa”. [Carol] 490 meses e a família está do lado dele.” Em dezembro, Perez revelou seu carro Estágio 3 Diagnóstico de CâncerFoi um anúncio que levou a indústria de quadrinhos a se unir ao criador e falar sobre sua experiência com ele e seu trabalho. Recentemente, muitos artistas da DC Comics se reuniram para celebrar a gigante dos quadrinhos em Obra de arte épica Apresentando uma variedade de personagens que ele desenhou para a editora ao longo dos anos. Este spread de duas páginas será publicado em cada edição de junho, em comemoração ao seu aniversário em 9 de junho. Capital E maravilha Cada um postou seus próprios tweets para celebrar Perez, descrevendo-o como uma parte fundamental de suas respectivas histórias.

Nascido em 9 de junho de 1954, Perez começou sua carreira no início dos anos 1970 na Marvel Comics como um lápis para histórias de backup em 1974. Contos Incríveis #25. Mais tarde, ele criou White Tiger, o primeiro super-herói da editora de Porto Rico, com Bill Mantlo, passou a desenhar Vingadores por mais de 20 edições e criou o vilão Taskmaster com David Micheline em 1980. Vingadores #175 Ele desenhou metade de “Korvac Saga” de Jim Shutter como uma de suas primeiras grandes histórias.

Perez depois pulou do navio para a capital e ajudou a decolar Jovens Titãs Neo Com Marv Wolfman em 1980, levando à formação agora de fato de Robin (Dick Grayson), Estelar, Ravena, Mutano e Ciborgue, junto com Kid Flash (Wally West) e Moça Maravilha (Donna Troy). Embora ele também fez arte Liga da Justiça da América Nesse mesmo período, foi titãs Onde ele atraiu mais atenção, como resultado, ele se tornou muito bem-sucedido. Além de colaborar com Wolfman novamente para o acima crise, Vários destaques da carreira de Perez incluem a reinicialização de 1987 da Mulher Maravilha, retornando à Marvel para pintar a série limitada de 1991 de Jim Starlin. manopla do infinito Formando um criador de curta duração, ele é dono da Gorilla Comics com os colegas criadores de quadrinhos Kurt Busiek, Stuart Immonen e Mark Waid. Ele até combinou sua carreira com uma série de crossover limitada JLA / Os Vingadores Com o escritor Kurt Busek em 2003-2004.

Perez se aposentou da indústria em Janeiro de 2019 Devido a vários problemas de saúde, embora ele costumava participar de um número limitado de conferências de tempos em tempos. Depois de anunciar seu diagnóstico, ele expressou o desejo de passar o tempo restante com sua família e, em aparições públicas que deixou, disse a seus fãs que eles significavam tanto para ele quanto para eles. “Sinto mais espírito natalino do que em muitos anos”, disse Perez em dezembro. “Talvez porque é provável que seja o último. Ou talvez porque estou cercado pelos braços amorosos de muitos que me amam tanto quanto eu os amo.”

Nossos pensamentos estão com a família Perez neste momento. Um serviço memorial para todos os participantes será realizado no MEGACon em Orlando no domingo, 22 de maio, às 18h. Detalhes adicionais chegarão nas próximas semanas.

