Wild Apples: os 12 Macs mais estranhos e raros já feitos

Há quarenta anos, a Apple lançou… O primeiro Macintosh. Desde aquele dia fatídico em 1984, a Apple lançou centenas de modelos de Mac que vão do incrível ao bizarro. Em homenagem a este aniversário, pensamos que seria divertido vasculhar a história e encontrar os modelos de Mac mais raros e incomuns de todos os tempos, incluindo um de outra empresa.

Cada máquina listada abaixo foi fabricada e vendida ao público, não há protótipos aqui. Estes computadores realçam não só o espírito inovador da Apple, mas também a sua vontade de assumir riscos e experimentar design e funcionalidade. É importante notar que o que é “estranho” neste caso é uma questão de opinião, então você pode ter suas próprias escolhas pessoais que deixamos passar. Se sim, deixe-nos saber nos comentários. E adoraríamos saber o que o Macintosh significa para você neste 40º aniversário.

Agradecimentos especiais a Jonathan Zoffy por fornecer diversas imagens para este artigo. Em 2014, Zoffy criou um excelente livro de mesa chamado Icônico: um tributo fotográfico à inovação da Apple Anteriormente ele era gerente Santuário da maçã local na rede Internet.

Macintosh XL (1985)

No panteão do Macintosh, existem patos estranhos e depois existe o Macintosh XL. É oficialmente um Mac, mas começou como seu antecessor, Maçã Lisa 2. A linha Lisa precedeu o Macintosh em um ano, sendo lançada em 1983 a um preço elevado de US$ 9.995 (cerca de US$ 31.348 hoje, alteração) e recebeu uma revisão em 1984. O Macintosh reduziu drasticamente o preço do Lisa e podia executar aplicativos semelhantes, então a Apple ficou presa com grandes quantidades de unidades Lisa não vendidas.

Quando o Macintosh XL foi lançado em janeiro de 1985 como parte do Escritório Macintosh Quando foi lançado, era uma maneira inteligente de liquidar ações não vendidas do Lisa 2. O plano era simples: agrupar o hardware Lisa 2 com ele MacWorks XL– Um programa que permite a Lisa executar um programa Macintosh – e inseri-lo na fonte Macintosh. (Notícias estranhas: foi Lisas executando o MacWorks XL que originalmente inspirou o termo.)hackintosh“)

Mesmo sendo um “Hackintosh”, o XL não era desleixado. Na época, era o dispositivo Macintosh mais poderoso Apenas 512 KB de RAM, sem disco rígido, tela de 9 polegadas O Macintosh XL (possivelmente para o “extra grande”) possui uma tela de 12 polegadas e pode usar até 2 MB de RAM e um disco rígido interno de 10 MB. É interessante que os clientes eu compro O Macintosh XL, de US$ 3.995, esgotou cinco meses após seu lançamento e, embora os clientes estivessem ávidos por mais, a Apple não tinha intenção de fabricar mais máquinas semelhantes ao Lisa. XL chegou ao fim em junho de 1985.

Macintosh portátil (1989)

Poderíamos facilmente dizer que o Macintosh original de 1984 era portátil. Era compacto, tinha uma alça de transporte integrada e continha CPU, drive e display em uma unidade. Na realidade, Bolsas com alça de ombro Era um acessório popular para o Mac compacto original. Mas eles tinham uma grande desvantagem que limitava sua portabilidade: precisavam de acesso a uma tomada elétrica para funcionar.

Entrada Macintosh portátil em 1989. Nessa altura, a Apple tinha expandido a gama Mac para incluir máquinas desktop poderosas, algumas das quais eram modulares, por ex. Mac II Series. Mas para o dispositivo móvel, a Apple manteve uma configuração muito semelhante ao Mac Plus: 16 MHz, 68.000 CPU e 1 MB de RAM. Ao contrário do Plus, o Macintosh Portable era uma máquina tipo concha alimentada por bateria (cerca de oito horas de duração da bateria) com uma tela LCD monocromática de 640 x 400 (sem luz de fundo, embora um modelo com luz de fundo tenha chegado brevemente em 1991).

Hoje, o Macintosh Portable é raro porque foi originalmente vendido por US$ 6.500 a US$ 7.300 (US$ 15.950 a US$ 17.913 em dólares de hoje) e não vendeu tão bem quanto a Apple esperava. As desvantagens incluíam o tamanho grande e o peso de 16 libras. Mas apresenta um design modular impressionante com memória atualizável e slots de modem, bem como a capacidade de colocar o trackball no lado esquerdo ou direito do teclado. E se estiver com vontade de ganhar dinheiro, você também pode substituir o trackball por um teclado numérico opcional. (Curiosidades fantásticas: esportes portáteis Assinaturas ocultas do desenvolvedor Moldado dentro de sua caixa.)