A dubladora de Peach confirma que ela ainda é a princesa no novo jogo Switch

No ano passado, o lendário dublador de Super Mario, Charles Martinet, aposentou-se do papel e foi substituído por Kevin Afghani, que dublou o famoso encanador em Super Mario Bros. Maravilha. O mesmo dublador talentoso também dá voz a Wario no novo jogo WarioWare.

E quanto ao futuro de outros membros do elenco, como a voz da Princesa Peach? Bem, em uma atualização, foi confirmado que Samantha Kelly irá reprisar seu papel como princesa em Princess Peach: Showtime. A informação vem de um trailer divulgado na plataforma de mídia social X (anteriormente conhecida como Twitter), onde um fã pergunta se ela dará voz à princesa no próximo jogo.

Aqui está exatamente o que Kelly disse:

Você será a voz da Princesa Peach no novo jogo?

Samanta Kelly: “Sim! Vai ser o melhor jogo de todos… vai ser incrível!”

Tenho certeza que haverá muitos comentários dizendo “Meu Deus, ela tem uma voz nova!!” Então, aqui está um clipe de Samantha confirmando que é ela pic.twitter.com/dT541HkByW– 🩷Peachy🩷 (@CattyPeachy) 23 de janeiro de 2024

O mesmo fã também está comentando no Showtime! Sendo o primeiro grande lançamento de Peach (e Kelly parece reconhecer isso), mas como nossos leitores aqui da Nintendo Life mencionaram, antes disso houve o título de Nintendo DS de 2005, Super Princess Peach.

Kelly também participou do filme Super Mario Bros. Wonder, que teve grande sucesso no ano passado no papel da Princesa Peach. Ela dublou o personagem desde a geração Nintendo DS e Wii e também dublou Toad e Toadette.

No novo trailer de Showtime!, a Nintendo mostrou novas transformações para Peach, incluindo Ninja Peach e Cowgirl Peach. Você pode ver essas versões do Peach em ação em nossa história anterior: