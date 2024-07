WestJet cancelou 407 voos após uma greve sindical surpresa

TORONTO – A WestJet, a segunda maior companhia aérea do Canadá, disse que cancelou 407 voos que afetaram 49 mil passageiros depois que um sindicato de trabalhadores de manutenção anunciou uma greve.

A Associação Fraterna de Mecânicos de Aeronaves disse que seus membros entraram em greve na noite de sexta-feira porque a “relutância da companhia aérea em negociar com o sindicato” tornou isso inevitável.

A greve repentina, que afetou voos internacionais e domésticos, ocorreu depois que o governo federal emitiu uma ordem ministerial para arbitragem vinculativa na quinta-feira. Isto ocorreu depois de duas semanas de discussões tumultuadas com o sindicato sobre um novo acordo.







A segunda maior companhia aérea do Canadá. A WestJet cancelou mais de 400 voos após uma greve sindical dos mecânicos. PA

A WestJet disse que continuará a aterrar aviões até domingo durante o fim de semana prolongado que culmina no Dia do Canadá na segunda-feira.

A companhia aérea afirma ter cerca de 200 aviões e planeja operar cerca de 30 aviões até domingo à noite.

O CEO da companhia aérea, Alexis von Honsbroich, atribuiu a culpa pela situação diretamente ao que descreveu como um “consórcio desonesto dos Estados Unidos” que tentava fazer incursões no Canadá.

No que diz respeito à companhia aérea, as negociações com o sindicato chegaram ao fim quando o governo encaminhou a disputa para arbitragem vinculativa, disse von Honsbruch.

“Isso torna a greve completamente ridícula porque a razão pela qual você faria uma greve é ​​porque precisa pressionar a mesa de negociações”, disse ele. “Se não houver mesa de negociação, não há sentido e não deveria haver greve.”

Ele acrescentou que o sindicato rejeitou uma oferta de contrato que tornaria os mecânicos da companhia aérea “os mais bem pagos do país”.

Numa actualização dos seus membros, a comissão de negociação sindical apontou para uma ordem emitida pelo Conselho Canadiano de Relações Industriais que não proíbe expressamente quaisquer greves ou bloqueios enquanto o tribunal estiver a arbitrar.

Sean McVeagh, engenheiro de manutenção de aeronaves da WestJet, que participou de um protesto no sábado no Terminal 3 do Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, disse que a greve é ​​uma tentativa de forçar a companhia aérea a retornar às “negociações respeitosas”.