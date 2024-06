Espera-se que o furacão Beryl se intensifique e se torne uma grande tempestade “perigosa” à medida que se aproxima do Caribe

CNN

beriloO furacão, o primeiro furacão da temporada atlântica de 2024, está a intensificar-se rapidamente à medida que se dirige para Barbados e as Ilhas de Barlavento, trazendo ventos prejudiciais com a força de um furacão e tempestades potencialmente fatais.

O Centro Nacional de Furacões afirma que Beryl deverá se tornar um “grande furacão perigoso” quando atingir as Ilhas de Barlavento no domingo ou segunda-feira à noite. O momento inicial do primeiro furacão nesta temporada é incomum, visto que a data média do primeiro furacão é 11 de agosto.

O furacão Beryl está localizado a cerca de 530 milhas a leste-sudeste de Barbados, movendo-se para oeste a 32 km / h, disse o Hurricane Center em uma atualização às 2h ET. Espera-se que traga ventos potencialmente fatais e tempestades prejudiciais a partir de domingo à noite.

“Esperam-se danos devastadores do vento à medida que a parede do olho de Beryl se move por partes das Ilhas de Barlavento.” NHC “Uma tempestade com risco de vida elevará os níveis da água 5 a 7 pés acima dos níveis normais das marés em áreas de fluxo superficial perto de onde Beryl atinge alerta de furacão e áreas de observação”, disse ele.

O furacão está ganhando força rapidamente, com a velocidade do vento aumentando de 35 milhas por hora para 75 milhas por hora em menos de 24 horas. A intensificação rápida é definida como ventos aumentando em 35 mph ou mais em um período de 24 horas. Os ventos máximos sustentados de Beryl estão agora em torno de 90 mph com rajadas mais fortes, de acordo com uma atualização às 2h ET do centro do furacão.

“Esperamos uma rápida intensificação e esperamos que Beryl se torne um grande furacão antes de atingir lugares como Barbados e as Ilhas de Barlavento e que continue a ser um furacão forte à medida que se move para o leste e centro do Caribe à medida que avançamos para o início do próximo ano. ”, disse Mike Brennan, diretor do Centro Nacional de Furacões da agência, Frederica Whitfield, para a CNN no sábado.

Um grande furacão é classificado como categoria 3 ou superior e tem potencial para “perdas significativas de vidas e danos”.

Brennan disse que os residentes em locais onde foram emitidos alertas de tornado devem estar preparados para os impactos de grandes tempestades. Beryl traz o risco de chuvas fortes, ventos prejudiciais com força de furacão, tempestades e ondas perigosas. Totais de chuva de 7 a 15 centímetros podem levar a inundações localizadas nas Ilhas de Barlavento na noite de domingo e segunda-feira, de acordo com o centro.

Os avisos de tornado são Válido para BarbadosSanta Lúcia, São Vicente e Granadinas e Granada. Alertas de tempestade tropical também foram emitidos para Martinica e Tobago, e um alerta de tempestade tropical estava em vigor para Dominica.

“Aqueles preocupados com a região central e ocidental do Caribe devem monitorar o progresso deste sistema”, alertou o Centro Nacional de Furacões no sábado.

Barco de tempestade CNN Vista de satélite de Beryl às 21h00 horário do leste dos EUA no sábado.

De acordo com Brennan, a rápida intensificação de Beryl é muito incomum neste início da temporada de furacões. É raro que sistemas tropicais se formem no meio-atlântico leste das Pequenas Antilhas em junho, especialmente sistemas fortes, pois isso só ocorreu em algumas áreas. De acordo com registros da NOAA.

O Atlântico Central e Oriental normalmente torna-se mais activo em Agosto, em parte porque as temperaturas dos oceanos têm tempo para subir e alimentar os sistemas em desenvolvimento.

Mas este ano a Bacia do Atlântico registou temperaturas da água acima do normal e a ausência de cisalhamento do vento devido à transição do El Niño para La Niña, ambos os quais alimentam o desenvolvimento tropical.

“Beryl encontrou um ambiente com águas oceânicas muito quentes para esta época do ano”, disse Brennan.

Brennan disse que as águas mais quentes na Bacia do Atlântico deram às tempestades tropicais e aos furacões a oportunidade de se desenvolverem em um ritmo mais rápido em um cenário mais a leste, permitindo que as tempestades se tornassem mais poderosas e, portanto, mais destrutivas no início da temporada de furacões, que vai de 1º de junho a 30 de novembro.

“Esta é a água do oceano que normalmente vemos em agosto ou setembro, mas agora estamos vendo isso no final de junho. Isso abre caminho para que uma parte maior do Atlântico tropical profundo se forme antes de atingirmos o que seria o pico do furacão tradicional. temporada”, disse Brennan.

Ilhas do Caribe pedem aos cidadãos que se preparem antes do furacão



As autoridades estão a exortar os residentes a tomarem medidas de precaução, uma vez que vários países das Caraíbas estão sob vigilância e avisos de furacão à medida que o furacão Beryl se aproxima e ganha força.

Autoridades em Barbados dizem que a ilha deverá sentir o impacto da tempestade no início da noite de domingo. O Serviço Meteorológico espera ventos fortes, 7 a 15 centímetros de chuva, condições de mar “perigosas” e fortes tempestades que podem levar a cortes de energia.

“Todos os nossos preparativos habituais para furacões estão bem encaminhados. Temos menos de 48 horas até esperarmos ver os efeitos deste sistema em Barbados. Por favor, usem seu tempo com muita sabedoria”, disse o ministro de Assuntos Internos e Informação, Wilfred Abrahams, em um comunicado.

Chandan Khanna/AFP/Getty Images Um prédio fechado em Bridgetown, Barbados, no sábado.

Em São Vicente e Granadinas, o primeiro-ministro Ralph Gonsalves alertou que a tempestade poderia atingir as ilhas na manhã de segunda-feira como um furacão de categoria 2. O serviço meteorológico espera ventos fortes de 74 a 110 mph ou mais e chuvas de 4 a 6 polegadas.

“Kingstown será inundada quando este furacão estiver a caminho”, disse Gonsalves sobre a capital. “Normalmente, uma chuva contínua de cinco centímetros – durante um período de tempo relativamente curto – inundaria a cidade. Dezoito centímetros sem dúvida inundariam a cidade.”

Em Santa Lúcia, o governo alertou que a tempestade poderia trazer “chuvas fortes, trovoadas e rajadas de vento” para a região. O primeiro-ministro Philippe J. Pierre aconselhou os residentes a fazerem os preparativos necessários e a reverem os planos de emergência das suas famílias.

Em Granada, a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes também está a apelar aos residentes para que se preparem, obtendo kits de abastecimento para catástrofes, aparando árvores e ramos pendentes, limpando esgotos e sabendo onde estão os seus abrigos de emergência.

Chandan Khanna/AFP/Getty Images Carros fazem fila em um posto de gasolina no sábado em Bridgetown, Barbados, enquanto o furacão Beryl se aproxima.

Estes sistemas que se formam no início do verão nesta parte do Atlântico são um sinal da próxima temporada ativa de furacões, de acordo com Pesquisar de Phil Klotzbach, especialista em furacões e cientista pesquisador da Colorado State University. Normalmente, as temperaturas dos oceanos não são suficientemente altas em Junho e Julho para ajudar os sistemas tropicais a prosperar.

Serviço Meteorológico Nacional Os meteorologistas prevêem Espera-se que nesta temporada haja entre 17 e 25 tempestades nomeadas, das quais oito a 13 se tornarão furacões, incluindo quatro a sete grandes furacões.

“Isso está bem acima da média”, observou Brennan.

O serviço meteorológico diz que isto se deve a “uma combinação de factores, incluindo temperaturas quentes quase recordes do Atlântico, desenvolvimento de condições de La Niña no Pacífico, ventos alísios mais baixos do Atlântico e menos cisalhamento do vento, todos os quais tendem a favorecer a formação de tempestades tropicais”.