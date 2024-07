Eleições francesas: Extrema direita lidera na primeira volta, num golpe para Macron, segundo expectativas

CNN

O partido de extrema-direita Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen, registou progressos na primeira volta das eleições presidenciais francesas. França As expectativas iniciais mostravam que as eleições parlamentares marcadas para domingo o aproximariam mais do que nunca das portas do poder.

Depois de uma participação invulgarmente elevada, o bloco da Frente Nacional liderou com 34% dos votos, enquanto a coligação esquerdista Nova Frente Popular ficou em segundo lugar com 28,1%, e a coligação do presidente Emmanuel Macron caiu para o terceiro lugar com 20,3%, de acordo com estimativas preliminares. pelo Instituto Ipsos.

Embora a Reunião Nacional pareça estar no bom caminho para conquistar o maior número de assentos na Assembleia Nacional, pode não conseguir os 289 assentos necessários para uma maioria absoluta, sugerindo que a França pode estar a caminhar para um parlamento suspenso e para uma maior incerteza política.

As expectativas indicam que, após a segunda volta de votação no próximo domingo, o Partido do Rally Nacional conquistará entre 230 e 280 assentos na Câmara dos Representantes, com 577 assentos – um aumento surpreendente em comparação com os 88 assentos que conquistou no Parlamento cessante. Espera-se que a Frente Nacional obtenha entre 125 e 165 assentos, enquanto o Ensemble fica para trás, com entre 70 e 100 assentos.

Estas eleições, convocadas por Macron depois de o seu partido ter sofrido uma severa derrota nas mãos do Comício Nacional nas eleições para o Parlamento Europeu no início deste mês, podem fazer com que ele tenha de completar os restantes três anos do seu mandato presidencial numa parceria incómoda com um primeiro-ministro de um partido da oposição.

O partido Frente Nacional, na cidade de Henin-Beaumont, no norte do país, irrompeu em comemoração quando os resultados foram anunciados, mas Marine Le Pen apressou-se a sublinhar que as eleições do próximo domingo serão decisivas.

“A democracia falou e o povo francês colocou a Reunião Nacional e os seus aliados em primeiro lugar – praticamente aniquilando o bloco macronita”, disse ela a uma multidão entusiasmada, acrescentando: “Nada foi ganho – e a segunda volta terá lugar”. “decisivo.”

Num discurso na sede da Frente Nacional em Paris, Jordan Bardella, o líder do partido de 28 anos que se tornaria primeiro-ministro, repetiu a mensagem de Le Pen.

Bardella disse: “A votação que terá lugar no próximo domingo é uma das eleições mais decisivas de toda a história da Quinta República”.

Em discursos otimistas antes do primeiro turno, Bardella disse que rejeitaria um governo minoritário, já que a Frente Nacional exigiria os votos dos aliados para aprovar leis. Se a Frente Nacional não conseguir alcançar a maioria absoluta e Bardella permanecer fiel à sua palavra, Macron poderá então ter de procurar um primeiro-ministro da extrema esquerda, ou outro lugar inteiramente diferente para formar um governo tecnocrata.

Yves Hermann/Reuters Marine Le Pen vota em uma seção eleitoral em Henin-Beaumont, em 30 de junho de 2024.

Com um número sem precedentes de assentos indo para um segundo turno triplo, uma semana de negociações políticas começará agora, enquanto os partidos centristas e de esquerda decidirão se renunciarão ou não em assentos individuais para bloquear o movimento nacionalista nacionalista e anti-imigração. Frente – que há muito tempo é pária na política francesa – de conquistar a maioria.

Quando a Reunião Nacional – sob o seu nome anterior, Frente Nacional – teve um forte desempenho na primeira volta de votações no passado, os partidos de esquerda e de centro uniram-se anteriormente para impedi-los de tomar posse, sob um princípio conhecido como “cerco”. saudável.”

Depois de Jean-Marie Le Pen – pai de Marin e líder da Frente Nacional durante décadas – ter derrotado inesperadamente o candidato socialista Lionel Jospin nas eleições presidenciais de 2002, os socialistas apoiaram o candidato de centro-direita Jacques Chirac, dando-lhe uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais de 2002. segundo turno da eleição.

Numa tentativa de privar a Reunião Nacional de maioria, a Frente Nacional Progressista – uma coligação de esquerda formada no início deste mês – prometeu retirar todos os seus candidatos que ficaram em terceiro lugar na primeira volta.

“As nossas instruções são claras – nem um voto extra, nem um assento extra para o Rally Nacional”, disse Jean-Luc Mélenchon, líder do France Unbowed – o maior partido do NFP – aos seus apoiantes no domingo.

Dimitar Delkov/AFP/Getty Images Manifestantes participam numa manifestação contra a extrema direita após o anúncio dos resultados da primeira volta das eleições parlamentares, na Place de la République, em Paris, em 30 de junho de 2024.

Mélenchon acrescentou: “Temos uma longa semana pela frente e cada um tomará a sua decisão com consciência, e esta decisão determinará, a longo prazo, o futuro do nosso país e o destino de cada um de nós”.

Marine Tondiller, líder do Partido Verde – uma parte mais moderada da Frente Nacional para a Mudança – fez um apelo pessoal a Macron para que renunciasse a alguns assentos para privar o Rally Nacional da maioria.

“Contamos consigo: desista se terminar em terceiro numa corrida a três e, se não se qualificar para a segunda volta, convide os seus apoiantes a votar num candidato que apoie os valores republicanos”, disse ela.

Os aliados de Macron também apelaram aos seus apoiantes para impedirem a tomada do poder pela extrema direita, mas alertaram contra a entrega dos seus votos ao controverso Mélenchon.

Gabriel Attal, protegido de Macron e primeiro-ministro cessante, apelou aos eleitores para que evitem que a Frente Nacional obtenha a maioria, mas disse que o partido França Inflexível, de Mélenchon, “impede uma alternativa credível” a um governo de extrema-direita.

O ex-primeiro-ministro Edouard Philippe, outro aliado de Macron, disse: “Os votos devem ser dados não apenas para os candidatos ao Comício Nacional, mas também para os candidatos franceses não submissos, com os quais discordamos em princípios básicos”.

Não está claro se a votação táctica poderá impedir a Frente Nacional de obter a maioria. Na votação de domingo, a Frente Nacional conquistou apoio em locais que seriam inimagináveis ​​até recentemente. No 20º distrito eleitoral da Província do Norte, um centro industrial, o líder do Partido Comunista, Fabien Roussel, foi derrotado na primeira volta pelo candidato da Frente Nacional, que não tinha experiência política anterior. Os comunistas ocupavam a cadeira desde 1962.

Abdel Sabour/Reuters Jean-Luc Mélenchon coleta boletins de voto antes de votar em uma seção eleitoral em Paris, em 30 de junho de 2024.

A decisão de Macron de convocar eleições antecipadas – as primeiras em França desde 1997 – foi uma surpresa para o país e até para os seus aliados mais próximos. A votação de domingo teve lugar três anos antes do necessário e apenas três semanas depois de o partido Ennahda de Macron ter sido derrotado pela Frente Nacional nas eleições para o Parlamento Europeu.

Macron prometeu cumprir o resto do seu mandato presidencial final, que vai até 2027, mas agora enfrenta a perspectiva de ter de nomear um primeiro-ministro de um partido da oposição – num raro acordo conhecido como “coabitação”.

O governo francês não tem problemas em aprovar leis quando o presidente e a maioria no Parlamento pertencem ao mesmo partido. Quando este não for o caso, as coisas podem parar. Enquanto o presidente define a política externa, europeia e de defesa do país, a maioria parlamentar é responsável pela aprovação de leis internas, como pensões e impostos.

Mas estes poderes podem sobrepor-se, o que poderia empurrar a França para uma crise constitucional. Por exemplo, Bardella descartou o envio de tropas para ajudar a Ucrânia a resistir a uma invasão russa – uma ideia lançada por Macron – e disse que não permitiria que Kiev utilizasse equipamento militar francês para atacar alvos dentro da Rússia. Não é claro quem poderá prevalecer em tais conflitos, uma vez que a linha entre a política interna e a política externa é ténue.

Geoffroy van der Hasselt/AFP/Getty Images Manifestantes no Monumento da República acendem as luzes enquanto participam de uma marcha após o anúncio dos resultados do primeiro turno das eleições parlamentares francesas, na Place de la République, em Paris, em 30 de junho de 2024.

Um governo de extrema direita poderia levar a uma crise financeira e constitucional. O Rally Nacional comprometeu-se a gastar generosamente – desde a anulação das reformas das pensões de Macron até à redução dos impostos sobre o combustível, o gás e a electricidade – numa altura em que o orçamento de França pode estar sujeito a um corte brutal por parte de Bruxelas.

Com um dos níveis de défice mais elevados da zona euro, a França poderá ter de embarcar num período de austeridade para evitar cair em conflito com as novas regras orçamentais da Comissão Europeia. Mas se os planos de gastos da Frente Nacional forem implementados, isso poderá fazer disparar o défice francês – uma perspectiva que assustou os mercados obrigacionistas e levou a alertas de uma crise financeira como a de Liz Truss, referindo-se ao serviço mais curto da história britânica. .

Numa breve declaração no domingo à noite, Macron disse que a elevada participação mostrava “o desejo dos eleitores franceses de esclarecer a situação política” e apelou aos seus apoiantes para se reunirem na segunda volta.

Ele disse: “Diante do Comício Nacional, é hora de um Comício Republicano amplo e claramente democrático para o segundo turno”.