Warriors se preparam para perder Klay Thompson na agência gratuita: Fontes

Os Golden State Warriors estão se preparando para perder o tetracampeão da NBA, Klay Thompson, em free agency, disseram fontes da liga, uma esperada separação entre uma dinastia lendária e um de seus jogadores de longa data. O atleta.

Thompson e os Warriors não entraram em contato desde o início do período de negociações para os atuais agentes livres, há quase duas semanas, e nenhuma oferta foi feita, de acordo com fontes da equipe e da liga. Os Warriors, depois de outros assuntos, queriam voltar e negociar com Thompson. Mas não se espera que ele esteja esperando nos bastidores como uma prioridade secundária voluntária em seu plano de verão, já que seu time sente que o interesse dos Warriors em reunir o time não é sincero. O cinco vezes armador All-Star está determinado a encontrar um novo lar em outro lugar para sua 14ª temporada na NBA e além, com ambos os lados acreditando que sua sequência de 13 anos juntos acabou, disseram fontes da liga.

Espera-se que Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks estejam entre os fortes candidatos de Thompson, de acordo com fontes da liga. Espera-se que várias equipes com teto salarial também demonstrem interesse em Thompson. Ao descarregar o salário de Tim Hardaway Jr., os Mavericks já criaram espaço de capitalização suficiente para oferecer no mercado todo o seu hit mid-cap projetado de US$ 12,9 milhões. O Lakers tem potencial para fazer o mesmo, dependendo de onde for a próxima negociação de LeBron James e outros negócios.

Golden State está no mercado como uma equipe completa de exceção de não contribuintes de nível médio pela primeira vez em quase uma década devido à saída esperada de Thompson e à saída potencial do acordo não garantido de US$ 30 milhões de Chris Paul, que perdeu US$ 73,2 milhões , disseram fontes da liga. Um milhão de seus livros.

Os Warriors estão abertos a participar de uma assinatura e negociação com Thompson para ajudar com seu potencial de ganhos, disseram fontes.

A separação foi uma grande surpresa para toda a liga, dada a profunda história entre os Warriors e Thompson, mas vinha tendendo nessa direção há várias temporadas, à medida que as negociações de extensão do contrato de Thompson falharam, seu papel mudou, o time não conseguiu alcançar os playoffs, e os Warriors convocaram Moses Moody, Brandin Podzemski) e Jordan Poole estenderam substitutos potenciais sob seu comando, e ele nunca sentiu um amor recíproco da administração em relação ao seu lugar firme nos planos da franquia, de acordo com fontes da liga.

Isso continuou até este verão. Os Warriors expressaram seu aparente desejo de manter Thompson como titular, mas deixaram claro que isso deve ser feito pelo preço certo e na função certa, e que ele deve esperar o momento certo.

Em uma busca desesperada para melhorar o talento de um elenco de apoio de baixo desempenho em torno de Stephen Curry, eles passaram as últimas duas semanas explorando ativamente o mercado comercial, incluindo uma improvável corrida ao futuro agente livre Paul George, que a equipe está perseguindo. . Agora conhecido como morto.

Thompson, sentindo os ventos frios soprando da única franquia que ele conheceu, retribuiu, limitando a comunicação e o planejamento para o futuro da NBA fora da Bay Area.

