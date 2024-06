Mais profundas condolências ao astro do beisebol Orlando Cepeda, que faleceu aos 86 anos

Orlando Cepeda, a lenda do basquete que foi um dos primeiros porto-riquenhos a brilhar nas ligas principais, morreu aos 86 anos.

O San Francisco Giants e sua família anunciaram sua morte na noite de sexta-feira, e um momento de silêncio foi realizado no Oracle Park durante o jogo contra o Los Angeles Dodgers.

Sua esposa, Nydia, disse em comunicado divulgado pela equipe: “Nosso querido Orlando faleceu pacificamente em casa esta noite, ouvindo sua música favorita e cercado por seus entes queridos”. “Estamos aliviados por ele estar em paz.”

A morte de Cepeda ocorre apenas 10 dias depois que Willie Mays, colega do Giants Hall of Fame, morreu aos 93 anos.

“Cara, que outro grande sucesso”, disse o técnico do New York Giants, Bob Melvin, que cresceu na área da baía de São Francisco torcendo pelo time. “Outra figura inacreditável e amada aqui. Uma estátua na nossa frente. Os números que ele colocou. acima, há muitos “As lendas estão aqui e ele está definitivamente no meio disso. Estar tão perto de Willie, é incrível”.

Cepeda, um shortstop apelidado de “Baby Bull”, jogou pelos Giants, bem como por St. Louis, Atlanta, Oakland, Boston e Kansas City. Na primavera de 1969, Cepeda foi negociado pelos Cardinals com os Braves em troca de Joe Torre.

Sete vezes All-Star que jogou em três World Series, Cepeda foi o Estreante do Ano da Liga Nacional de 1958 com o San Francisco e o Estreante do Ano da Liga Nacional de 1967 com o St.

“O amor descarado de Orlando Cepeda pelo beisebol brilhou em sua extraordinária carreira de jogador e, mais tarde, como um dos embaixadores duradouros do jogo”, disse a presidente do Hall da Fama, Jane Forbes Clark. “Sentiremos falta de seu sorriso incrível no Hall of Fame Weekend em Cooperstown, onde seu espírito brilhará para sempre, e estendemos nossas mais profundas condolências à família Cepeda.”