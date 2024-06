New York Giants ativa Lamonte Wade Jr., mas perde dois rebatedores importantes devido a lesões – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SAN FRANCISCO – Como esperado, os Giants retornaram Lamont Wade Jr. Ele saiu da lista de lesionados antes da estreia da série contra o Los Angeles Dodgers na noite de sexta-feira no Oracle Park.

Para abrir espaço no elenco do time, os meio-campistas Thero Estrada (entorse no pulso esquerdo) e Wilmer Flores (tendinite no joelho direito) foram colocados na lista de lesionados.

O shortstop Tyler Fitzgerald também foi convocado da Triple-A Sacramento.

Wade joga na primeira base e rebate em segundo contra o outfielder dos Dodgers, Landon Nack.

Ver mais Giants x Dodgers, com Wade de volta: Soler DH, Wade 1B, Ramos CF, Bailey C, Chapman 3B, Conforto LF, Matos RF, Wesley 2B, Ahmed SS. RHP da Web -Alex Pavlovic (@PavlovicNBCS) 28 de junho de 2024

Wade está fora de ação desde 28 de maio devido a uma lesão no tendão da coxa e recentemente completou um período de reabilitação no Sacramento.

O técnico Bob Melvin disse sobre Wade: “É ótimo tê-lo de volta. Olhando para todos os rebatedores canhotos da Liga Nacional, ele estava no topo de todos, em termos de porcentagem na base, e obviamente ele era um fator crucial durante todo o tempo. Perdemos muito em sua ausência.”

Antes de se machucar, Wade deu aos Giants uma grande faísca no topo da escalação. Ele estava rebatendo 0,333 com dois home runs, 17 RBIs e o melhor da carreira de 0,896 OPS em 52 jogos.

Estrada, que lidera os Giants com 39 RBIs e está empatado em segundo lugar com nove home runs, foi colocado no IL durante uma queda prolongada. Em seus 18 jogos anteriores, Estrada estava rebatendo 0,164 (11 de 70) com três rebatidas extra-base. Ele rebateu 15 vezes e andou duas durante esse período.

“Ele tinha um polegar, um pulso e tinha muitos problemas”, disse Melvin.

Outras atualizações sobre lesões:

– Kyle Harrison, que perdeu seu último jogo devido a uma lesão no tornozelo, fez uma sessão de treinos duplos e “parecia muito bem”, de acordo com Melvin.

– Alex Cobb também jogou um bullpen na sexta-feira e está programado para começar a reabilitação com o Single-A San Jose no domingo.

