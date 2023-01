Walmart aumenta salário mínimo para US$ 14 por hora

CNN

O Wal-Mart, maior empregador privado dos Estados Unidos, disse na terça-feira que aumentará o salário mínimo de US$ 12 para US$ 14 a hora, enquanto tenta manter os funcionários de armazéns e armazéns em um mercado de trabalho restrito para indústrias de salários mais baixos.

O Wal-Mart tem 1,7 milhão de trabalhadores nos Estados Unidos, 94% dos quais são horistas, de acordo com o último relatório anual de valores mobiliários. A empresa empregou centenas de milhares de trabalhadores durante a pandemia do COVID-19 para atender à forte demanda do consumidor por mantimentos e outros bens.

Em muitas áreas do país, principalmente nos estados do sul que não adotaram leis salariais mais altas, o salário inicial do Walmart é frequentemente serve como um salário mínimo local. A mudança da empresa provavelmente terá um efeito cascata em todo o setor de serviços.

O Wal-Mart tem sido por décadas alvo de críticas de grupos trabalhistas por seus baixos salários, mas tem sido Salário aumentou nos últimos anos. Seu último movimento preencherá a lacuna com a Amazon



(AMZN)alvejando



(TGT)Costco



(custo)e outros concorrentes. Amazonas



(AMZN) E o gol



(TGT) Você tem um salário mínimo de $ 15, enquanto a Costco



(custo) A partir de US$ 17 a hora.

Os salários mais altos do Wal-Mart refletem a pressão sobre as redes para aumentar os salários em uma batalha por trabalho. O Wal-Mart está tentando acompanhar os concorrentes, bem como cidades e estados que vêm aumentando o salário mínimo. O salário mínimo federal é de $ 7,25 por hora desde 2009. O estado de Washington tem O maior salário mínimo No país a US$ 15,74.

Enquanto dezenas de empresasincluindo o Walmart, foram demitidos funcionários da empresa Nos últimos meses, a demanda por trabalhadores da indústria de serviços permaneceu forte. Wal-Mart é agora aprox. 30 mil trabalhos de armazenamento listados em seu site de recrutamento.

O número de vagas chegou a 10,5 milhões em novembro, segundo jornal o mais recente A leitura do Departamento do Trabalho, muito alta para os padrões históricos e bem mais de 6 milhões de desempregados procurando emprego naquele mês. Havia mais de um milhão de empregos no setor de varejo.

“O mercado de trabalho continua competitivo, principalmente nesse nível. Andy Challenger, vice-presidente sênior da Challenger, Gray & Christmas, disse em um e-mail:

John Furner, presidente do Wal-Mart of America, disse na terça-feira em uma Nota O aumento salarial da empresa “garantirá que recebamos salários atraentes nos mercados em que atuamos”.

A mudança da empresa também ocorre porque muitos trabalhadores com salários mais baixos precisam de salários maiores para lidar com o aumento dos custos de alimentos e moradia e outras pressões inflacionárias.