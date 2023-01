Assista ao lançamento do foguete Electron da RocketLab do Wallops Flight Facility da NASA na Virgínia

O primeiro lançamento de um foguete eletrônico dos Estados Unidos ocorreu nas instalações Wallops da NASA na Virgínia por volta das 18:00 ET em 24 de janeiro. O lançamento estava originalmente agendado para a noite de segunda-feira, mas foi cancelado devido ao mau tempo.

O primeiro lançamento de elétrons dos Estados Unidos na terça-feira foi possível graças ao trabalho da NASA no desenvolvimento da Unidade Autônoma de Terminação de Voo (NAFTU). A NASA acredita que o NAFTO é uma parte importante da tecnologia de segurança de voo necessária para esta missão.

O lançamento de terça-feira foi o primeiro voo a usar o sistema de segurança de voo NAFTU.

disse David L. “Estamos orgulhosos de possibilitar futuros lançamentos de mísseis US Rocket Lab Electron com nossa tecnologia de segurança de voo revolucionária.”

O Electron é um tipo de foguete fabricado pelo New Zealand Rocket Laboratory. O foguete Electron de 59 pés decolou do Launch Complex 2 no Mid-Atlantic Regional Spaceport da Virginia Space na Wallops Island.

A NASA disse que a missão, apelidada de “Virginia for Launch Fans”, implantará satélites de monitoramento de radiofrequência para o HawkEye 360.

Você pode assistir a reprodução completa do vídeo em Site do RocketLab ou Canal do YouTube da RocketLab.