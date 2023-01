Cobertura de criptografia: investidores de Bitcoin assumem o controle

24 de janeiro (Reuters) – Paranóico? A queda do dominó para FTX e outros custodiantes de criptomoedas é suficiente para fazer até mesmo os investidores mais confiantes pegarem seu bitcoin e enfiá-lo debaixo do colchão.

Na verdade, proprietários de grandes e pequenas empresas estão assumindo a “auto-custódia” de seus fundos, transferindo-os de trocas de criptomoedas e plataformas de negociação para carteiras digitais pessoais.

Em um sinal dessa mudança entre os investidores de varejo, o número de bitcoins mantidos em carteiras menores – aquelas com menos de 10 bitcoins – aumentou para 3,35 milhões em 11 de janeiro, um aumento de 23% em relação aos 2,72 milhões mantidos um ano antes, de acordo com os dados. De CoinMetrics.

Como uma porcentagem do fornecimento total de bitcoins, os endereços de carteira com menos de 10 bitcoins agora detêm 17,4%, acima dos 14,4% do ano passado.

“Muito disso realmente depende da frequência com que você negocia”, disse Joshua Beck, fundador do fundo de hedge TrueCode Capital. “Se você vai comprar e manter nos próximos 10 anos, provavelmente vale a pena investir e aprender a manter seus ativos muito bem.”

A debandada está repleta do escândalo da FTX e da queda de outras criptomoedas, com grandes investidores à frente.

O movimento diário médio de 7 dias de fundos de trocas centralizadas para carteiras pessoais saltou para uma alta de seis meses de US$ 1,3 bilhão em meados de novembro, na época do crash do FTX, de acordo com dados da Chainalysis.

Os dados mostraram que grandes investidores cujas transferências ultrapassaram US$ 100.000 foram os responsáveis ​​por essas entradas.

onde estão minhas chaves?

Nem suas chaves, nem suas moedas.

Esse mantra entre os primeiros entusiastas de criptomoedas, alertando que o acesso aos seus fundos é fundamental, circulou regularmente na internet no ano passado, quando as plataformas financeiras caíram como moscas.

O autocuidado não é um passeio no parque, no entanto.

As carteiras podem variar entre aquelas que são “quentes” online ou aquelas que são “frias” em máquinas offline, embora as últimas geralmente não atraiam investidores iniciantes, que costumam comprar criptomoedas em grandes bolsas.

A segurança em vários níveis geralmente pode ser um processo complicado e caro para o pequeno investidor, e sempre há o desafio de manter a chave de criptografia – uma sequência de dados semelhante a uma senha – sem perdê-la ou esquecê-la.

Enquanto isso, as carteiras de hardware podem travar ou ser roubadas.

“É muito difícil, porque você tem que manter o controle de suas chaves, você tem que manter essas chaves em backup”, disse Beck, da TrueCode Capital, acrescentando: “Vou lhe dizer, é muito difícil proteger as chaves de várias pessoas portfólio de criptomoedas de um milhão de dólares.”

Os investidores institucionais também estão recorrendo a custodiantes regulamentados – empresas especializadas que podem manter fundos em armazenamento a frio – uma vez que muitas empresas financeiras tradicionais não seriam legalmente capazes de “auto-manter” os ativos dos investidores.

Uma dessas empresas, a BitGo, que fornece serviços de custódia para investidores institucionais e traders, disse ter visto um aumento de 25% nas consultas internas em dezembro em comparação com o mês anterior daqueles que desejam transferir seus fundos das bolsas, bem como um salto de 20%. em bens sob custódia.

David Wells, CEO da Enclave Markets, disse que as plataformas de negociação têm sido muito cautelosas com os riscos de armazenar os ativos dos investidores com terceiros.

Um comentário que ficou na minha cabeça foi: “Os investidores nos perdoarão por perder parte de seu dinheiro com nossas estratégias de negociação, porque é para isso que eles se inscreveram e não nos perdoarão por sermos maus administradores”.

Reportagem adicional de Medha Singh e Lisa Pauline Matakal em Bengaluru; Edição por Praveen Char

