Wall Street está preparada para capitalizar o mercado climático de um trilhão de dólares

(Bloomberg) — Com o mercado de compensação de carbono ganhando nova vida com a cúpula climática COP28 em Dubai, os banqueiros de Wall Street e da cidade de Londres estão preparados para obter uma grande parte dos acordos que dizem estar por vir.

Os bancos que trabalham para estabelecer escritórios de comércio e finanças de carbono incluem Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. Eles procuram financiar o desenvolvimento de projetos de captura de carbono, comercializar créditos e aconselhar clientes corporativos na compra de compensações. Estão também interessados ​​em apoiar projetos locais em mercados emergentes que atualmente não têm capacidade financeira para se expandirem.

“Muitos promotores de projectos não têm grandes balanços e têm dificuldade em angariar dinheiro”, disse Sonia Batikh, chefe global de comércio de compensação de carbono do Citi. “Descobrir como colmatar a lacuna de financiamento e direcionar dinheiro para projetos é onde um banco como o Citi pode desempenhar um papel.”

Wall Street está a correr para ganhar uma posição num mercado que tem o potencial de atingir até 1 bilião de dólares, uma vez que as compensações proporcionam uma forma de as empresas atingirem o zero líquido sem realmente eliminarem todas as suas emissões. Já está claro que em breve haverá uma grave escassez de crédito de alta qualidade, dada a procura, disse Rich Gilmore, CEO da empresa de gestão de investimentos Carbon Growth Partners.

Neste contexto, disse ele, “os gigantes de Wall Street precisarão de equilibrar a velocidade de entrada no mercado com uma compreensão profunda das regras, padrões e expectativas” de como o mercado voluntário de carbono se desenvolverá.

Neste momento, este mercado ainda tenta emergir de uma longa lista de controvérsias.

Muitos dos créditos resultantes suscitaram críticas por parte dos cientistas do clima pelo seu aparente fracasso em cumprir as reivindicações ambientais feitas por aqueles que os vendem. No mês passado, o CEO da South Pole – o maior vendedor mundial de compensações de carbono – demitiu-se, uma vez que a empresa se comprometeu a analisar as alegações de lavagem verde e “aprender com a experiência”.

Os banqueiros que estudam o mercado dizem que tais acontecimentos não podem minar a confiança no futuro das compensações de carbono. “Seria uma pena se esta crítica, embora bem intencionada, prejudicasse os fluxos de dinheiro para estes projetos”, disse Kiru Rajasingam, responsável pelo comércio europeu de energia, gás e emissões no Citibank.

Falando na cimeira COP28 no Dubai, John Kerry, o negociador climático dos EUA, descreveu-se como “um firme crente no poder dos mercados de carbono para impulsionar a ambição e a ação”.

Ingmar Grebien, que dirige a unidade de soluções de matérias-primas sustentáveis ​​da Goldman Sachs, disse que os mercados que analisa “ainda estão fragmentados e estão na sua infância em termos de eficiência e transparência”.

No Goldman, que contratou o ex-CEO da Gazprom, Lee Smith, no ano passado, com uma missão que inclui o comércio de créditos de carbono, “o foco está na expansão de soluções comerciais e de financiamento em commodities sustentáveis, como carbono, energias renováveis ​​e outros produtos ambientais emergentes”, disse Grebien.

O JPMorgan designou seu primeiro trader para créditos voluntários em Houston no início deste ano, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que pediu anonimato para discutir informações que não estava autorizado a divulgar. Um porta-voz do JPMorgan, que não quis revelar o nome do novo contratado, disse que a empresa estava “adicionando capacidades de comércio de carbono”.

O maior banco dos EUA oferece negociação de créditos de carbono juntamente com serviços de capital, consultoria e criação de mercado. Esta é uma área de foco “cada vez mais importante” para o JPMorgan, disse o porta-voz.

Para alguns, a chegada dos bancos globais a um mercado que ainda não está devidamente regulamentado representa um desenvolvimento preocupante.

“Depois de um ano revelando quão terríveis são os projectos voluntários de carbono florestal, é surpreendente que as pessoas digam mais uma vez que precisamos disto sem uma reforma abrangente”, disse Michael Sheerin, antigo consultor sénior do Banco de Inglaterra que agora trabalha. Membro do Cambridge Sustainability Leadership Institute.

“O VCM é como a cobra de várias cabeças que apareceu novamente na COP28”, disse ele.

Embora os cientistas climáticos há muito que alertam contra a dependência de compensações para atingir emissões líquidas nulas, também reconhecem que tais produtos são cruciais quando se trata de combater as emissões remanescentes em sectores difíceis de mitigar.

Limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais “requer reduções significativas de carbono”, afirmou a empresa de gestão de carbono Carbon Direct no seu relatório anual. Ela disse que o mercado voluntário de carbono era “uma ferramenta importante para ampliar as soluções de CO2”.

Em nome de exorcizar os fantasmas do passado, uma nova era de cooperação começou durante a primeira semana da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28). Os maiores criadores de normas voluntárias de carbono concordaram em harmonizar as melhores práticas e melhorar a transparência, enquanto as principais organizações planeiam criar um quadro de integridade abrangente para os programas de créditos de carbono.

A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA, que regula os mercados de derivados financeiros, aproveitou a cimeira COP28 para revelar padrões de alta integridade para a negociação de futuros de compensações de carbono. Nas conversações no Dubai, espera-se que os responsáveis ​​da ONU anunciem novas barreiras em torno de um mercado voluntário de carbono que se baseará em directrizes elaboradas por especialistas no mês passado.

Com a cimeira COP28 agora na sua fase final, os observadores do carbono procurarão quaisquer avanços na finalização das regras do mercado de carbono supervisionado pela ONU. Nos termos do artigo 6.º do Acordo Climático de Paris de 2015, os países concordaram em trabalhar no sentido de um novo sistema global de comércio de licenças que abranjam os gases com efeito de estufa.

Os créditos voluntários de carbono “não resolverão a crise climática”, disse Rajasingham. “Mas, ao mesmo tempo, não queremos que projetos valiosos permaneçam sem financiamento devido ao estigma da reputação.”

Atualmente, os preços do carbono estão em mínimos históricos. No ano passado assistimos a um declínio de 12% na procura, com outro declínio de 5% em 2023, de acordo com a BloombergNEF.

“Mas os impulsionadores fundamentais subjacentes à procura não mudaram”, escreveu Laila Khanfar, do BNEF, numa recente nota de investigação.

As motivações incluem o simples facto de muitas empresas não conseguirem cumprir as metas líquidas zero sem a utilização de compensações, juntamente com o potencial para restrições nacionais. Esta dinâmica preparou o terreno para um aumento significativo dos preços em meados do século, de acordo com estimativas do BNEF.

Como funciona o deslocamento:

O objectivo do mercado voluntário de compensação de carbono é gerar créditos de carbono, que são geralmente adquiridos pelas empresas para compensar as suas emissões. Um crédito de carbono é um título que supostamente representa uma tonelada de dióxido de carbono reduzido ou removido da atmosfera, gerado por projetos como parques eólicos ou plantação de árvores. Os desenvolvedores de projetos fazem parceria com corretores como a South Pole para vender créditos. Os compradores podem comercializar as unidades ou utilizá-las para compensar suas emissões, caso em que deverão retirar o crédito para evitar utilizá-lo duas vezes.

A equipe de mercados de carbono do Citi consiste atualmente de quatro traders baseados em Londres e quatro representantes de vendas que cobrem o mercado voluntário de carbono. A Bloomberg informou no mês passado que o Barclays contratou um veterano do setor da Shell, Oliver Morning, para administrar suas operações de comércio de carbono.

Entre a longa lista de incógnitas que rodeiam o mercado de compensação de carbono está o elemento de inovação tecnológica, que poderá revitalizar subitamente o campo da remoção de carbono. Isso pode fazer com que alguns financiamentos de projetos pareçam um “risco do tipo capital de risco”, disse Rajasingham.

“Os créditos de carbono são melhores quando os preços e as metodologias são estabelecidos, não para tecnologias que ainda estão emergentes”, disse ele. “No entanto, pretendemos estar ativamente envolvidos nas quedas à medida que elas se expandem.”

