Por que as ações da Broadcom estavam subindo hoje

ações Broadcom (NASDAQ:AFGO) Suas ações subiram na segunda-feira, depois que o diversificado estoque de chips recebeu uma atualização dos analistas após seu relatório de lucros na semana passada.

A partir das 12h55, horário do leste dos EUA, as ações subiram 8,4% com a notícia, ultrapassando o nível de US$ 1.000 por ação pela primeira vez.

Broadcom obtém suporte

Na esteira do relatório de lucros do quarto trimestre fiscal da Broadcom na semana passada, Grupo Citi Ele retomou a cobertura da empresa com uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 1.100 para as ações. O analista Christopher Danieli apontou a força no negócio principal e os potenciais ventos favoráveis ​​​​de sua aquisição recentemente fechada da VMware.

As ações subiram no relatório de lucros da semana passada, quando a empresa disse que a receita da inteligência artificial dobrará de US$ 4 bilhões no ano fiscal de 2023 para US$ 8 bilhões no ano fiscal de 2024. O crescimento da inteligência artificial compensará os desafios no negócio mais amplo de semicondutores, disse Daniele.

A Broadcom pode continuar crescendo?

Tal como muitos dos seus pares no sector dos semicondutores, a Broadcom tem enfrentado ventos contrários devido às recessões da indústria devido ao excesso de inventário e à desaceleração das vendas de dispositivos de computação pessoal, como smartphones.

No quarto trimestre fiscal, encerrado em 29 de outubro, a receita aumentou 4%, para US$ 9,3 bilhões, enquanto o lucro líquido ajustado aumentou 6%, para US$ 4,81 bilhões, ou US$ 11,06 por ação. Isto se compara às estimativas de consenso dos analistas de receita de US$ 9,41 bilhões e lucro de US$ 10,98 por ação.

O CEO Hock Tan descreveu a aquisição da VMware como “transformacional” e espera-se que ela adicione US$ 12 bilhões em receitas no próximo ano, elevando a previsão da Broadcom para US$ 50 bilhões em receitas e US$ 30 bilhões em EBITDA ajustado (EBITDA).

Esta orientação mostra que a Broadcom continua altamente lucrativa mesmo quando o setor de chips enfrenta desafios cíclicos. Embora a avaliação da empresa seja elevada, as ações merecem ser negociadas a um preço mais elevado.

