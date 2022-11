‘Wakanda Forever’ Eyes arrecada $ 64 milhões em seu segundo fim de semana, os fãs escolhem ‘The Chosen’ com $ 10 milhões – prazo de atualização de bilheteria

Atualização da tarde de sexta-feira: Estúdios Disney e Marvel Pantera negra: Wakanda Furfs Você está olhando para -65% abaixo em seu segundo fim de semana neste momento, o que se traduziria em cerca de $ 64 milhões After Friday tem um preço entre US$ 17 milhões e US$ 19 milhões. A imagem tem um tiro no valor de US $ 70 milhões. Total de dez dias consecutivos para wakanda para sempre Em sua taxa atual, cairá em US$ 284,7 milhões em 4.396 salas, que estava 3% em atraso Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Ao mesmo tempo.

o que wakanda tem isso Médico 45% das escolas K-12 não estavam fora na segunda-feira e 17% das faculdades estavam saindo no Dia de Ação de Graças e na Black Friday. Observe que a Black Friday costuma ser um grande dia de bilheteria. Espero pantera negra 2 Para aplicar durante o feriado de quarta a domingo.

O número 2 é muito forte O Escolhido: Terceira TemporadaE a A Fathom Events está exibindo os episódios 1 e 2 em 2.012 cinemas. 3,7 milhões de dólares hoje e $ 10 milhões para o fim de semana. Angel Studios Season 3 Logline: Jesus completa um sermão que vira o mundo de cabeça para baixo, todos os doze discípulos (incluindo o recém-chegado Judas) estão prontos para segui-lo até os confins da terra. Mas os problemas permanecem. Matthew lida com o afastamento de sua família. André visita o preso João Batista. Mary e as mulheres devem encontrar uma fonte de renda. Simão e Éden arcam com os custos de seguir Jesus. Mais importante ainda, os discípulos enfrentaram seu maior desafio quando Jesus os enviou, dois a um, para pregar e realizar milagres sem Ele.

holofote procure em $ 8 milhõescom possibilidade de simulação bárbaro e ultrapassou US$ 10 milhões. Pelo menos US$ 3 milhões hoje, incluindo prévias em 3.211 cinemas.

A quarta vai para a New Line/DC’s Adão Negro Em 3.372 cinemas, com um preço de quinta sexta-feira de $ 915.000, US$ 3,4 milhões fim de semana abaixo de -58% e arrecadando $ 155,9 milhões no domingo.

A quinta vai para a Universal ingresso para o céu em 3.268 cinemas, que tem uma quinta sexta-feira com $ 880.000, US$ 2,9 milhões fim de semana e totalizando $ 61,2 milhões. A comédia romântica de George Clooney e Julia Roberts está disponível para exibição em PVOD.

Drama global de redação Ela disse Em 2022 cinemas $ 800.000 e um US$ 2,25 milhões Abertura no sexto.

Exclusivo da manhã da sexta-feira anterior: Comédia de terror do gênero absurdo de Searchlight cardápio Estamos com um começo promissor de $ 1 milhão + nas prévias de quinta à noite, ouvimos. Esse número está lá em cima com empresas recentes como bárbaro que arrecadou $ 850.000 em uma noite de quinta-feira antes de uma abertura de $ 10,5 milhões, e nórdicooutro filme de Anya Taylor-Joy, arrecadou US$ 1,35 milhão antes de começar com US$ 12,2 milhões.

Uma homenagem de fim de semana de abertura ao diretor Marc Millhaud cardápio, É estrelado por Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, John Leguizamo e outros. Ele tem um patrimônio líquido de cerca de US $ 8 milhões. Se esse filme chegar a US$ 10 milhões, será um grande oásis de contraprogramação diante das gigantes sequências da Disney e da Marvel Studios. Pantera Negra: Wakanda para sempre E aque se espera fazer um segundo fim de semana na faixa de $ 70 milhões. Este número de visualização para cardápio Inclui alguns saques de quarta-feira e pré-visualizações que começaram às 17h de quinta-feira. A foto é classificada como 91% nova no Rotten Tomatoes e atualmente tem uma boa pontuação de audiência de 83%.

wakanda para sempre Ele postou US $ 7,5 milhões na quinta-feira, -8% em relação a quarta-feira, para uma primeira semana de US $ 220,7 milhões. A foto ultrapassou US $ 400 milhões em todo o mundo na quarta-feira.

Ela disse , filme universal sobre O jornal New York Times Os repórteres que expuseram o magnata do cinema Harvey Weinstein não devem fazer muito neste fim de semana, em dígitos baixos. As prévias de 1.600 cinemas que começaram às 17h custaram apenas US$ 160.000. Lembre-se, apesar dos baixos ganhos desses filmes de gênero artístico da era pós-pandêmica, as oportunidades da temporada de premiações não diminuirão. Quero dizer, alguns dos grandes candidatos ao prêmio nem mesmo relatam seus ganhos nas bilheterias. Ela disse Ele tem uma pontuação de 85% Critics Certified Fresh no Rotten Tomatoes e tem uma audiência de 92% dos poucos que o viram.

