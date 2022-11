Taylor Swift: fiasco da Ticketmaster ‘me machucou’

Nova york

Taylor Swift Na sexta-feira, ela falou sobre o desastre na venda de ingressos que aconteceu esta semana, já que muitos fãs não conseguiram comprar ingressos para sua próxima turnê no Bilhete mestre.

“Não é preciso dizer que sou muito protetora com meus fãs”, escreveu Swift. Instagram Sexta-feira. “É muito difícil para mim confiar em uma entidade externa com esses relacionamentos e lealdades, e é doloroso para mim assistir erros acontecerem sem recurso.”

Swift culpou a Ticketmaster pela turbulência, afirmando que há “muitas razões pelas quais as pessoas estão tendo tanta dificuldade” em conseguir ingressos.

“Não vou dar desculpas a ninguém porque perguntamos muitas vezes se eles poderiam atender a esse tipo de pedido e garantimos que eles pudessem”, escreveu o cantor. “É realmente incrível que 2,4 milhões de pessoas tenham conseguido ingressos, mas o que realmente me incomoda é que muitos deles sentiram que tiveram vários ataques de urso para obtê-los.”

Swift acrescentou que tentaria “descobrir como essa situação pode ser melhorada no futuro”.

As vendas da nova turnê Ira do cantor começaram na terça-feira, mas o grande comparecimento perturbou o site de venda de ingressos, raiva Fãs que não conseguiram ingressos. Os clientes reclamaram que o Ticketmaster não carregava, dizendo que a plataforma não permitia o acesso aos ingressos, mesmo que tivessem um código de pré-venda para torcedores verificados.

Na quinta-feira, a Ticketmaster anunciou que a venda ao público, que estava prevista para começar na sexta-feira, havia ocorrido cancelado devido a “demandas extraordinariamente altas nos sistemas de bilhética e estoque insuficiente de tíquetes restantes para atender a essa demanda”.

Swift acrescentou: “Para aqueles que não conseguiram ingressos, tudo o que posso dizer é que minha esperança é que haja mais oportunidades para nos reunirmos e cantarmos essas músicas.”

Os problemas da Ticketmaster começaram na terça-feira, quando o site começou a vender para “fãs verificados” – um mecanismo destinado a reprimir bots que distribuem códigos de pré-venda para indivíduos.

A plataforma “Verified Fans” foi criada em 2017 para ajudar a Ticketmaster a lidar com situações de grande demanda, mas com mais de 3,5 milhões de pessoas pré-cadastradas para serem “Verified Fans” de Swift, o sistema se tornou complicado. Este é o maior registro da história da empresa, segundo a Ticketmaster.

“Historicamente, trabalhar com códigos de convite de ‘fã verificado’ tem sido bem-sucedido, pois conseguimos gerenciar o volume que chega ao site para comprar ingressos”, escreveu a empresa na quinta-feira em uma postagem de blog já removida. No entanto, desta vez, o número impressionante de ataques de bots, bem como fãs que não tinham códigos de convite, geraram um tráfego sem precedentes para o nosso site.

A Ticketmaster observou que “normalmente levamos cerca de uma hora para vender com um show no estádio”, mas o site desacelerou algumas vendas e atrasou outras para “instalar sistemas”. Isso fez com que tudo parasse.

O site parecia evitar grandes problemas na quarta-feira, quando começaram as vendas antecipadas para portadores de cartão de crédito Capital One. Mas a incapacidade da empresa de lidar com a demanda pela turnê de Swift, bem como a falta de ingressos para atender à demanda adicional, levou essencialmente à venda planejada para sexta-feira ao público em geral.

Os fãs culparam a Ticketmaster, enquanto outros, incluindo membros do Congresso, criticaram duramente o controle da empresa sobre a indústria da música ao vivo.

“A força da Ticketmaster no mercado principal de ingressos a isola das pressões competitivas que normalmente levam as empresas a inovar e melhorar seus serviços”, disse a senadora Amy Klobuchar Escreveu em uma carta aberta ao seu CEO na quarta-feira. “Isso pode levar aos tipos de falhas dramáticas de serviço que vimos esta semana, onde são os consumidores que pagam o preço.”

O senador Richard Blumenthal ecoou as preocupações de Klobuchar, twittando que a turnê “é um excelente exemplo de como a fusão Live Nation/Ticketmaster prejudica os consumidores ao criar um quase monopólio”.

“Há muito tempo insto o Departamento de Justiça a investigar o estado da concorrência na indústria de ingressos”, disse ele. Ele disse. Os consumidores merecem mais do que isso Comportamento anti-herói. ”

O Departamento de Justiça iniciou uma investigação antitruste com a LIve Nation, proprietária da Ticketmaster, para verificar se a empresa detém o monopólio do mercado de shows, incluindo a compra de ingressos, disse à CNN uma fonte familiarizada com o assunto. O New York Times primeiro mencionado investigação sexta-feira.

O jornal acrescentou que o DOJ tem contatado casas de shows e outros participantes do mercado de ingressos nos últimos meses, perguntando sobre as práticas da Live Nation e a dinâmica da indústria.

O Departamento de Justiça e a Live Nation não responderam aos pedidos de comentários da CNN.

A reação também destacou a enormidade da popularidade de Swift

A estrela pop alcançou inúmeros sucessos durante sua carreira, construiu um fã muito leal – conhecido como “Swifties” – e recentemente se tornou a primeira artista feminina a reivindicar simultaneamente todos os 10 primeiros lugares na Billboard Hot 100 após o lançamento de seu último álbum, ‘Midnights’, que foi lançado no mês passado.

O Eras Tour – que começa em Glendale, Arizona, em 17 de março e termina em Los Angeles em 9 de agosto – atingirá 52 estádios nos Estados Unidos.

Ticketmaster na quinta-feira observou que mais de Dois milhões de bilhetes Ele esgotou na terça-feira para a próxima turnê de Swift – o maior número para um artista em um dia. A empresa também disse que a demanda por ingressos para o IRAs Tour de 2022 foi duas vezes maior do que para o Best Five Tours de 2022 e o Super Bowl. soma.

“Com base na quantidade de tráfego em nosso site, Taylor precisará realizar mais de 900 shows em estádios (quase 20 vezes o número de shows que ela realiza)”, escreveu a Ticketmaster na quinta-feira. “Este é um show de estádio todas as noites pelos próximos 2,5 anos.”

Os ingressos para a próxima turnê de Swift também geraram preços astronômicos em sites de revenda de ingressos, com alguns ingressos esgotados. Listado por dezenas de milhares de dólares.

Desde seu álbum de estreia em 2006, Swift também se transformou em um ícone cultural com enorme influência para mover a agulha em questões da indústria. ela tem Tirada em serviços de streaming de música Curta o Spotify



(ver) E a Apple Music em relação à taxa do artista, que é Atualmente, ela está regravando suas canções para recuperar seus mestres.

Em muitos aspectos, assim como Swift, o mesmo vale para a indústria da música.

Sirona Elton, professora de indústria musical na Frost School of Music da Universidade de Miami, explicou a popularidade de Swift apontando para seu sucesso com vendas de música e turnês. A maior parte da música agora é consumida via streaming, disse ela, e é mais popular entre as gerações mais jovens, que têm um viés um pouco mais feminino.

Ela disse que “o grupo demográfico que impulsiona a maior porcentagem de consumo de música se vê nela, e está intimamente relacionado ao que eles cantam”.

Evan Perez e Tierney Snead, da CNN, contribuíram para este relatório