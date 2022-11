Sobrevivente do Holocausto, Robert Clary, estrela de ‘Hogan’s Heroes’, morreu aos 96 anos

Reuters

O ator e cantor nascido em Paris, Robert Clary, sobreviveu 31 meses campos de concentração nazistas Mas depois ele co-estrelou em “Hogan’s Heroes”, a sitcom americana ambientada na Alemanha. Segunda Guerra Mundial Martirizado em um campo de prisioneiros de guerra aos 96 anos.

Clary, que interpretou o cabo francês Louis LeBeau em “Hogan’s Heroes” durante suas seis temporadas de 1965 a 1971, morreu na quarta-feira em sua casa em Los Angeles, disse sua neta ao The Hollywood Reporter.

“Robert era um cavalheiro maravilhoso e incrivelmente talentoso não apenas como ator, mas também como artista e pintor talentoso”, disse David Martin, seu ex-empresário.

Clary tinha 16 anos em setembro de 1942 quando foi deportado de Paris para os campos de concentração nazistas, junto com outros 12 membros de sua família judia. Ele foi o único que sobreviveu. Clary passou 2,5 anos nos campos de concentração de Utmouth, Blachhammer, Gross-Rosen e Buchenwald, passando fome, doenças e trabalhos forçados.

Ele foi libertado quando as forças americanas libertaram Buchenwald em abril de 1945, mas depois soube que membros de sua família, incluindo seus pais, morreram no Holocausto.

Ironicamente, Clary alcançou sua maior fama fazendo piadas em um programa de TV ambientado em um campo de prisioneiros de guerra alemão. Ele disse que não tinha escrúpulos em participar de um programa que zombava dos nazistas.

Seu personagem era um dos prisioneiros de guerra que enganou os patetas carcereiros alemães e realizou atos de espionagem e sabotagem para ajudar a causa aliada.

“O show era uma sátira ambientada em uma coluna de prisioneiros de guerra, onde as condições não eram agradáveis, mas de forma alguma comparáveis ​​a um campo de concentração, e não tinha nada a ver com judeus”, disse Clary ao The Jerusalem Post em 2002.

“O showbiz é como uma montanha-russa e você assume os papéis que são oferecidos a você”, acrescentou Clary.

Hogan Heroes estrelou Bob Crane como o coronel americano Robert Hogan, com Richard Dawson, Larry Hovis e Evan Dixon interpretando outros prisioneiros de guerra. Os principais personagens alemães eram o trapalhão comandante do campo, coronel Klink, interpretado por Werner Klemperer, e o obediente guarda sargento Schultz, interpretado por John Banner. Ambos os atores eram judeus e fugiram da Europa por causa dos nazistas.

O personagem de Clary era conhecido por seu chapéu cor de vinho e habilidades culinárias, que eram usadas para distrair os oficiais alemães com guloseimas deliciosas enquanto outros prisioneiros de guerra estavam à beira de travessuras.

“Hogan’s Heroes” era popular entre os telespectadores enquanto estava na CBS e por décadas depois em distribuição, embora alguns críticos o considerassem de mau gosto.

Nascido como Robert Max Weiderman em 1º de março de 1926, Clary é o caçula de 14 filhos de seu pai alfaiate polonês de dois casamentos. Tornou-se cantor profissional na adolescência.

Em campos montados pelos nazistas para acabar com os judeus europeus, ele é tatuado com o número A-5714 e forçado a cavar trincheiras, trabalhar em uma fábrica de calçados e cantar para seus captores. Clary disse que cantar rendeu a ele um pouco de comida extra.

“Fui um dos sortudos”, disse ele à Asbury Park Press em 2002. “Primeiro, porque sobrevivi. Segundo, porque estive em campos que não eram tão brutais quanto os outros. Não sofri. não trabalhei tanto quanto as pessoas trabalham nas minas de sal nas pedreiras. Não fui torturado. “Nunca. Nunca fui espancado. Nunca fui enforcado. Mas já vi todas essas coisas.”

Após a guerra, a carreira de cantora de Clary decolou na França. Ele se mudou para os Estados Unidos em 1949 e recebeu uma oferta de exposição na televisão nacional do comediante Eddie Cantor. Clary mais tarde se casou com a filha de Cantor, Natalie.

Clary já se apresentou no palco, em pequenos papéis em filmes e como convidada na televisão antes de seu papel principal em “Hogan’s Heroes”. Seu maior papel no cinema foi em 1975, dirigido por Robert Wise, “The Hindenburg”, estrelado por George C. Scott.

Em 1980, o alarme sobre pessoas tentando negar o Holocausto leva Clary a encerrar seu silêncio auto-imposto sobre suas experiências. Ele passou anos viajando para escolas nos Estados Unidos e Canadá falando sobre o Holocausto. Ele também escreveu sua autobiografia, From the Holocaust to Hogan’s Heroes.

“Temos que aprender com a história, o que não fazemos”, disse Clary ao Reno Gazette-Journal em 2002.