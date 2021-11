Wade Davis anuncia aposentadoria – rumores de comércio da MLB

Três vezes All-Star e campeão mundial de 2015 Wade Davis Ele anunciou sua aposentadoria após uma carreira de 13 anos na MLB na quarta-feira (por meio de um Tweet de Royals)

Davis, 36, começou sua carreira como escolhido pelo Devil Rays na terceira rodada em 2004. Ele se classificou não apenas entre os melhores jogadores em potencial de Tampa Bay, mas também entre os melhores trabalhadores agrícolas em todos os jogos de beisebol de 2007 a 2010, enquanto se desenvolvia no Uma forma de alternância otimista no sempre forte regime de Tampa Bay.

Depois de uma corrida sólida pelo Palácio, Davis fez sua estreia aos 23 anos em 2009, e passou a desfrutar de algum sucesso como membro do rodízio de Rays nas duas temporadas seguintes. De 2009 a 2011, Davis começou 64 jogos e caiu para um ERA de giro de Tampa de 4,22 – embora com batidas e taxas de caminhada sem brilho, bem como notas menos satisfatórias de métricas de arremesso independentes.

A mudança para Bullpen em 2012 criou um intervalo de tempo ERA inferior a 3,00 e quase dobrou a taxa de acerto de Davis, mas os Royals ainda tinham projetos para trazê-lo de volta ao jogo ao tomar posse de Davis e seu companheiro de equipe. James Shields Em uma das profissões mais incríveis e influentes da memória recente. Shields, que controlou por dois anos na época, e Davis (que controlou por três) foram para a família real contra as expectativas da época Will MyersE Jake OdoreseE Mike Montgomery e Patrick Leonard. Foi um grande negócio que teve repercussões de longo prazo para os dois clubes – uma negociação que abriu o caminho para o eventual Campeonato Mundial consecutivo em Kansas City.

Davis não se saiu bem em seu retorno para começar a jogar, já que sua primeira temporada com Kansas City atingiu o pico de 5,32 ERA em 135 2/3 entradas. A família real trouxe Davis de volta ao redil após essas dificuldades, e Davis se juntou a ele Greg HollandE Kelvin Herrera e (em 2015) Ryan Madson na ancoragem de alguns dos celeiros de touros mais imponentes da última década. As equipes de alívio dominantes que Kansas City levou para casa ao perder o Campeonato Mundial de 2014 e os títulos da Série Mundial de 2015 ajudaram, de muitas maneiras, a estimular as equipes focadas no cultivo de uma ampla gama de analgésicos reforçados para uso pós-temporada ideal.

Davis não apenas prosperou em seu retorno ao campo de jogo – ele decolou como um dos melhores arremessadores substitutos do planeta. Ele postou 1 ERA constante com uma taxa de acertos de 39,1% em 2014 – uma taxa de acertos impressionante mesmo para os padrões de hoje, mas uma marca quase sem paralelo em 2014, quando a taxa de acertos em toda a liga foi quase 4 por cento menor do que estava em seu último pico em 2020 Davis terminou em oitavo na votação de Cy Young naquela temporada e de alguma forma o seguiu com um ano melhor em 2015, quando marcou uma época de sub 1.00 e terminou em sexto na votação de AL Cy Young.

O domínio de Davis se estendeu além da temporada regular naquele par de campanhas da World Series com Kansas City. Ele tem sido quase comicamente avassalador na pós-temporada, atuando em um nível completamente diferente dos dois times rivais pelos quais ele se recuperou. Em 25 rodadas de jogo pós-temporada de 2014 a 2015, Davis permitiu que o single tivesse apenas 14 acertos com uma incrível proporção de 38 para 5 K / BB.

O Royals embarcou em uma pequena reconstrução na temporada 2016-17, com a maior parte do núcleo do Campeonato Mundial chegando ou prestes a se tornar uma agência gratuita. Isso levou a família real a virar o Davis para o campeão mundial dos Cubs, ganhando o eventual líder da MLS em seu próprio território. Jorge Soler Por outro lado. O domínio de Davis continuou em grande parte em Chicago. Ao todo, de 2014-17, Davis fez três times All-Star enquanto avançava para 1,45 ERA com 79 defesas e uma taxa de acerto de 33,1% em 241 1/3 entradas da temporada regular (além de bastante domínio pós-temporada).

Não foi totalmente surpreendente que ele fosse procurado como freelancer naquele inverno, e os Rockies recompensaram Davis com um contrato de US $ 52 milhões de três anos que criou um novo salário médio anual recorde para um salvador de US $ 17,33 milhões. Davis liderou a Liga Nacional com 43 defesas em 2018, sua primeira temporada com o Rocks, mas as coisas desmoronaram depois disso. Flexões e lesões no ombro pesaram muito para Davis nas temporadas subsequentes, e as Montanhas Rochosas o demitiram em setembro de 2020, faltando apenas algumas semanas para o acordo de três anos.

A temporada de 2021 viu uma espécie de campanha de círculo completo para Davis, que voltou para a Família Real em um contrato de liga secundária e quebrou o acampamento da equipe. Problemas constantes no antebraço e no ombro enviaram Davis à lista de vítimas em várias ocasiões, no entanto, seu aquecedor a 96,5 mph estava a 92,8 mph. Davis conseguiu confortavelmente 42 2/3 rodadas, mas levou um golpe forte e terminou a temporada com um ERA de 6,75.

Finalmente, Davis terminará sua carreira em 63-55 com 141 defesas, 270 jogos, 3,94 ERAs e 929 acertos em 990 1/3 innings da temporada regular. Ele acumulou 40 corridas extras de 1,80 bolas ERA, quatro vitórias, oito defesas e 57 rebatidas em uma carreira pós-temporada emocionante. Davis ganhou mais de $ 87 milhões em uma carreira de 13 anos e será para sempre lembrado pela realeza leal pelo papel indelével que desempenhou no renascimento do beisebol em Kansas City em 2014-2015.

