Lesões na 12ª semana da NFL: Alvin Camara está fora do Saints no Dia de Ação de Graças; Jared Goff duvida do Lions

A semana 12 da NFL deve ser emocionante, com nove jogos apresentando duas equipes com .500 registros ou melhor, o maior número desses jogos na semana 12 ou mais tarde na história da liga. Os aperitivos para o prato principal no domingo serão os jogos de Ação de Graças deste ano, como Detroit Lions E Cowboys em Dallas Eles continuam sua velha tradição de hospedar um jogo no feriado.

Com a liga disputando três jogos na quinta-feira e uma lista quase completa de jogos no fim de semana, os relatos de lesões começaram a se acumular, já que a maioria dos times teve uma semana de folga e alguns outros não tiveram folga.

Aqui está o primeiro relatório de lesão da emocionante Semana 12 da NFL. Todas as possibilidades são cortesia Livro de esportes de César.

Jogos de Ação de Graças

Os campos estão oficialmente excluídos, então Andy Dalton Vai começar no quarterback para os ursos. O técnico Matt Nagy disse que Fields recomeçaria quando estiver saudável. Robinson não treinou a semana toda, e a semana curta dá a ele uma classificação “questionável”. Darnell Money Foi limitado durante toda a semana, mas não recebeu uma classificação de lesão.

Para o Lions, Goff chamou a si mesmo de “resolução de tempo de jogo” no início desta semana, então seu status não será determinado até que o relatório de inatividade seja divulgado. Dan Campbell disse que Goff está voltando, mas Tim Boyle Vai começar se Geoff não puder ir. Goff ficou restrito a praticar durante toda a semana. As flores perderão seu segundo jogo consecutivo.

Kwiatkoski vai perder seu terceiro jogo consecutivo com os Raiders, que relataram uma leve lesão no dia de Ação de Graças. Galen Richard (Costelas) Ele foi um participante pleno, então ele vai ficar bem para o confronto de quinta-feira. O guarda John Simpson foi limitado na prática na quarta-feira.

Lamb é o único jogador no relatório de lesão do Cowboys, pois continua a sofrer uma concussão. Lamb treinou na quarta-feira, enquanto Dallas espera ser liberado na curta semana.

Embora Buffalo possa ser saudável, a história é diferente em Nova Orleans. O Saints oficialmente descartou o running back Alvin Kamara, depois que o astro do running back de uma semana não treinou com uma lesão no joelho. O clube também perderá uma boa manipulação All-Pro de Ryan Ramczyk e a ponta defensiva de Marcus Davenport. Enquanto isso, Mark Ingram está de volta aos treinos limitados na quarta-feira, o que lhe dá a chance de tentar ajudar o Saints, após a derrota de Kamara mais uma vez.

Jogos de domingo

Os Steelers estão ficando mais saudáveis ​​enquanto se preparam para a 12ª semana TJ Watt (quadril / joelho), segurança Minka Fitzpatrick (Lista COVID) e extremidade defensiva Isaiah Laudermilk (Coxa) Todos voltaram a treinar na quarta-feira depois de perderem na semana passada. Watt e Loudermilk praticam de forma limitada. Enquanto isso, a esquina Joe Haden (pé) com dois navegadores ofensivos Menino Turner (joelho) e JC Hasnauer (Meu peito) Não fiz exercício.

Cincinnati estava sem um wide receiver Oden Tate Enquanto ele continua a lidar com uma lesão na virilha. Enquanto isso, guarda Hakim Adeniji (tornozelo), ângulo Darius Phillips (Quadril), intervenção defensiva Tyler Schlving (Joelho) Era tudo limitado.

Michael Carter (tornozelo) foi o único jogador do Jets a faltar ao treino para o início da semana. Enquanto isso, cinco jogadores foram limitados, incluindo o recebedor Cory Davis (coxa), o linebacker Shaq Lawson (pulso) e o linebacker CJ Mosley (ombro).

O linebacker defensivo Lonnie Johnson Jr. e o recebedor Davon Davis são ambos texanos que estiveram fora dos treinos na quarta-feira por motivos de lesão, pois ambos estão lidando com uma doença. Enquanto isso, os linebackers Jonathan Grinard (pé), o linebacker Camu Groger Hill (joelhada) e o linebacker AJ Moore Jr (nas costas) estavam limitados.

Ao todo, os Buccaneers tiveram 11 jogadores incluídos em seu primeiro relatório de lesão da semana depois de derrotar o Giants na noite de segunda-feira. No entanto, a equipe fez um tour de demonstração, então esta é uma estimativa de como seria a situação se eles tivessem uma sessão completa. futuro amplo Mike Evans (voltar), linebacker Devin White (Quarteto), deixa a guarda Ali deu um tapinha (barriga) e o futuro amplo Antonio Brown (Tornozelo) Eram os quatro que não faziam exercícios. Do lado positivo, ataque defensivo Vita Via (Joelho) – que perdeu a vitória da semana passada sobre o New York – está de volta aos treinos limitados.

Indy viu as costas Darius Leonard (tornozelo), receptor TY Hilton (dedo do pé), o ângulo TJ Carrey (Joelho) Cada exercício tem capacidade limitada para iniciar a semana. Enquanto isso, guarda Quinton Nelson Ele foi o único jogador ausente devido a uma lesão no tornozelo.

Depois de perder na semana passada para a Nova Inglaterra, Cordaryl Patterson Ela estava limitada ao seu primeiro treino da semana em Atlanta. Este é definitivamente um sinal positivo para suas chances de voltar contra o Jags no domingo. Enquanto isso, segurança Jaylene Hawkins, que também perdeu a semana 11, estava totalmente engajado na prática. linha defensiva Jonathan Pollard (tornozelo) e costas Kendall Sheffield (Os isquiotibiais) estavam faltando na sessão de quarta-feira.

Jacksonville teve oito jogadores incluídos no relatório de lesão inicial, com três jogadores ausentes da sessão – receptor Tavon Austin (ombro), ângulo Shaquille Griffin (concussão) e costas Jack Miles (joelho). correndo de volta James Robinson (calcanhar, joelho) estava entre os limitados.

Carolina tem um pequeno relatório de lesão no início da semana, já que marcou apenas três jogadores no relatório de abertura. Manuseio Esquerdo Dennis Daly (glúteo) Ele era um participante pleno, enquanto na guarda John Miller (Tornozelo) era limitado, parecia defensivo Miles Hartsfield (punho) foi o único não participante.

Corners Byron Jones e Xavian Howard tiveram uma folga para quarta-feira, enquanto os linebackers defensivos Elijah Campbell (dedo do pé e joelho) e Adam Shaheen (joelho) foram os dois golfinhos que não treinaram. Entre os limitados estavam os linebackers Elandon Roberts (quadril), Christian Wilkins (quádruplo) e Salameh Jevon Holland (joelho e tornozelo).

O Tennessee teve um relatório de sucesso do tamanho de sua lista de compras do Dia de Ação de Graças na quarta-feira. Ao todo, 16 jogadores com 10 não participantes foram incluídos na sessão de abertura da semana. A chave entre eles era um wide receiver AJ Brown Que lida com uma lesão no peito. correndo de volta Jeremy McConchols (concussão) e Rashan Evans (Tornozelo) Foram mais dois que compõem a grande lista. Enquanto isso, ele está correndo para trás Donna Foreman (tríceps) foi limitado.

A Nova Inglaterra também teve um relatório de lesão significativo, mas nenhum jogador faltou ao treino. linha defensiva Christian Barmore (joelho), tackle ofensivo Trent Brown, ponta apertada Hunter Henry (pescoço), correndo para trás Damian Harris (Pescoço) estava entre os 11 Patriotas listados como participantes limitados.

Os Eagles tiveram uma corrida na quarta-feira, então o relatório de lesões é uma estimativa. Se eles forem o mais rápido possível, fique na defensiva Fletcher Cox (O resto), correndo para trás Jordan Howard (joelho) e ângulo matar Darius (concussão) Tudo ia segurar.

Nova York estava faltando um punhado de jogadores para começar a semana de treinamento com receptores Kadarius Tony (quadrante) e pastor esterlino (quadrante) com extremidade estreita Kyle Rudolph (Tornozelo) lidera o grupo de seis gigantes que não treinou na quarta-feira. correndo de volta Eu serei Barclay (Tornozelo) Era limitado.

Los Angeles faltou quatro jogadores para começar a semana – Salama Alohi Gilman (quádruplo), apoiando Trey Marshall (tornozelo e quadril), corner Ashanti Samuel Jr. (concussão) e o zagueiro Mark Webb Jr (joelho). O goleiro Matt Feller (tornozelo) foi o único jogador limitado.

Os Broncos ficaram sem a segurança de Karim Jackson na quarta-feira e o técnico Vic Fangio revelou que sua lesão no pescoço / ombro pode afetar sua posição no jogo esta semana. Enquanto isso, o tackle de Bobby Massey (tornozelo), o running back Mike Boone (quadril) e o linebacker Baron Browning (de costas) estão todos de volta aos treinos de forma limitada. Fangio também observou que o lateral Bradley Chubb parece estar bem, já que continua no IR e deve retornar esta semana.

Los Angeles estava sem três jogadores no início da semana. O linebacker Leonard Floyd (concussão) e Corner Donte Dion (virilha) foram ambos perdidos devido a lesão, enquanto o veterano tackle Andrew Whitworth teve um dia de folga.

Green Bay fez um tour, então este relatório de lesões é uma estimativa. Se eles passarem por uma sessão inteira, Aaron Rodgers (dedo do pé) David Bakhtiari (joelho), Kevin king (quadril e joelho) e dono Taylor (barriga) Poderia ter levantado tudo. Davant Adams (tornozelo) e Aaron Jones (Joelho) Ia ser limitado.

Iverson Griffin foi o único jogador do Vikings a não treinar na quarta-feira. Sua ausência não tem nada a ver com lesão e vem depois disso Incidente em sua casa onde ele agora está sob os cuidados de profissionais de saúde mental. Enquanto isso, o linebacker Anthony Barr (joelho), o cornerback Chudd Breeland (coxa) e o goleiro Wyatt Davis (tornozelo) estavam em posição limitada. Interferência defensiva Dalvin Tomlinson foi colocado na lista de reserva / COVID-19 e perderá a partida.

Depois de perder a Semana 11 com uma lesão no dedo que exigiu cirurgia, o running back Elijah Mitchell (costela e dedo) foi limitado ao 49ers na quarta-feira, juntamente com o cornerback Josh Norman (costela) e o atacante Laken Tomlinson (tornozelo). O lateral JaMycal Hasty (tornozelo) e a linha defensiva Maurice Hurst (panturrilha) foram os Niners que perderam o treino devido a lesão.

Cleveland estendeu o meio Baker Mayfield Do treino de quarta-feira, onde lida com uma lesão no ombro esquerdo, pé e virilha. Ele foi acompanhado pelo lateral Tony Fields (doença), ataque defensivo dono jackson (joelho), receptor Jarvis Landry (joelho), receptor Donovan Peoples Jones (Coxa), o receptor Anthony Schwartz (concussão). passar rusher Jadvion Clooney (pescoço, pulso, joelho) foram limitados. Brown também configurou uma corrida para trás Cream Hunt e processamento Jack Conklin Para retornar do IR.

Lamar Jackson Ele treinou totalmente para começar a semana depois de perder o jogo da semana passada contra o Chicago devido a uma doença. futuro amplo Marquês Brown (Coxa) também está de volta à prática, embora de forma limitada. Um total de 10 Ravens não treinou na quarta-feira, incluindo intervenção defensiva Calais Campbell (concussão) e o tratamento correto Patrick McCary (tornozelo).

