Cardinals assinam Steven Matz

Os Cardinals entraram em greve de madrugada para reforçar sua rotação e, segundo consta, chegaram a um acordo com o início do agente livre Stephen Matz Garantiu $ 44 milhões por quatro anos, enquanto se aguarda o exame físico. Os incentivos podem levar esse número para US $ 48 milhões. Matz é um cliente da Icon Sports Management.

Matz é dito apresentações de campo de oito clubes, e o interesse era forte o suficiente para que ele assinasse antes do Dia de Ação de Graças. A afinidade das equipes com o jogador de 30 anos também é evidente nos termos finais do contrato, já que o negócio de Matz supera facilmente o de três anos, $ 27 milhões de MLBTR predição Entrada de inverno.

O membro canhoto tem sido um membro rotativo de confiança durante a maioria dos últimos anos. Ele acertou 150 entradas e marcou um ERA entre 3,82 e 4,21 em cada uma de suas últimas três temporadas de 162 jogos. Seus periféricos não eram tão impressionantes, mas Matz costumava entregar números próximos à média da liga enquanto pegava a bola de forma confiável a cada cinco dias.

Matz nunca antes teve coisas de elite oscilando e errando. Este continuou a ser o caso em 2021, com uma taxa de acerto de 22,3% e uma taxa de acerto de swing de 9,4% um pouco tímida da média da liga (22,6% e 10,9%) para jogadores iniciantes. Isso é indiscutivelmente menos preocupante para o St. Louis do que outros clubes da liga, já que os Cardinals têm procurado atiradores mais bem equipados para tirar vantagem da defesa de elite do time. Matz parece se encaixar nesse projeto, já que ele publica anualmente taxas de caminhada mais baixas do que a maioria e geralmente induz globos a uma taxa um pouco mais alta do que a média.

Ele também é um dos atiradores mais difíceis disponíveis, com média de 94,5 MPH em seus buracos em cada um dos últimos dois anos. Isso é especialmente raro para iniciantes canhotos, pois há apenas mais sete Southern Feet (mínimo de 100 rodadas) jogando de forma mais agressiva em média em 2021. Isso adicionará uma aparência diferente a um giro Cardinal que inclui destros Adam WainwrightE Jack FlahertyE Miles Micholas E Dakota Hudson.

Somando-se ao apelo de Matz, os Blue Jays se recusaram a fazer uma oferta de qualificação por ele no início da temporada. A assinatura não custaria a St. Louis nenhuma indenização pela escolha do recrutamento, e Toronto não receberia nenhuma forma de indenização por sua saída. Jays estava supostamente entre as equipes que tentaram manter Matz ao norte da fronteira, mas esse esforço se mostrou insuficiente para mantê-lo com o uniforme de Jays por mais de uma temporada.

Há muito o que gostar em um escritório de frente em St. Louis, em Matz, mas esse negócio vem com sua parcela de riscos. Enquanto Matz teve um desempenho sólido em três das últimas quatro temporadas, sua campanha em 2020 foi nada menos que um desastre. Ele foi marcado para 9,68 ERA em 30 2/3 innings naquele ano, tendo feito incríveis 14 home runs no tempo. Incluir a oferta de negócios é um grande golpe para o trabalho bastante sólido de Matz.

Voltando ao início de 2018, ele tem um cumulativo de 4,36 ERA / 4,55 FIP em pouco menos de 500 quadros. Esta não é uma produção particularmente impressionante no geral, pior do que a produção de Anthony Disclavani, que assinou um contrato de três anos e $ 36 milhões com o Giants na segunda-feira. DeSclafani é um ano mais velho que Matz, e os Cardinals podem simplesmente estar dispostos a descartar 2020 como uma pequena amostra em um ano anômalo geral.

Homers foi um problema para Matz durante a maior parte de sua carreira, apesar de suas tendências para o mundo todo. Ele geralmente desistia de muito contato forte quando os rebatedores conseguiam levantar a bola para cima contra ele. A campanha de 2021 foi a primeira em sua carreira em que Homer teve permissão para voar por bola a uma taxa abaixo da marca da liga. Se ele conseguirá manter esse tipo de sucesso em manter a bola no gramado, pode ajudar muito a determinar se ele continuará a publicar uma época inferior a 4 nas próximas temporadas.

Detalhes do contrato de Matz ainda não foram divulgados, mas ele terá um valor médio anual de US $ 11 milhões. Os Cardinals têm flexibilidade para acomodar salários de oito dígitos nas próximas temporadas, com Jason Martinez da Recurso de menu Espere os compromissos do clube em 2022 com o jogador na faixa de $ 142 milhões antes de calcular o negócio Matz. Seus compromissos saíram em torno de US $ 77 milhões em 2023. A franquia abriu nas últimas temporadas com folhas de pagamento em torno de US $ 160 milhões, então o reembolso anual fixo de US $ 11 milhões deixaria algo em torno de US $ 7 milhões – US $ 10 milhões em 2022 se a propriedade fosse interrompida. folha de pagamento semelhante no próximo ano. (Obviamente, recarregar o negócio deixaria mais espaço imediato, mas teria um impacto maior nos compromissos futuros do clube.)

Isso pode permitir que St. Louis faça outra adição ou duas em outro lugar na lista, e Katie Wu do Athletic Tweets que os Cardeais devem continuar a adicionar. Já é um grupo sólido sem muitos buracos óbvios no papel, embora o Shortstop, o backup catcher e o bullpen se destacem como possibilidades especulativas para atualizações nos próximos meses.

