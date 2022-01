Vorakova, especialista em duplas tcheca, junta-se a Djokovic na prisão em meio a disputa por vacinas | Australian Open 2022

O visto do segundo tenista foi revogado e a Força de Fronteira Australiana disse a ele para deixar o país Novak Djokovic Ele emitiu um comunicado público pela primeira vez desde sua prisão, agradecendo aos fãs por seu apoio.

A especialista em duplas tcheca Renata Vorakova, prevista para jogar em Aberto da Austrália Melbourne entrou neste mês com a mesma isenção médica à qual Djokovic teve o acesso negado, após indicar que ela havia se recuperado recentemente do Covid-19. Depois de entrar com sucesso na fronteira de Melbourne com sua isenção médica, Voracova jogou no evento Melbourne Summer Set, perdendo na primeira rodada ao lado de sua parceira Katerizna Peter.

“Podemos confirmar que a tenista tcheca Renata Vorakova está detida na mesma detenção que Djokovic com vários outros jogadores”, disse o Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca em um comunicado. Não houve confirmação de que qualquer outro jogador tenha sido detido.

Com apoiadores e detratores ficando do lado de fora do Park Hotel, onde Voracova se juntou a ele, Djokovic fez uma declaração pública pela primeira vez desde que chegou a Melbourne na noite de sexta-feira. “Obrigado às pessoas ao redor do mundo por seu apoio contínuo. Eu sinto isso e é muito apreciado”, disse ele em uma postagem em seu Instagram Stories postado em sérvio e inglês.

A prisão de Vorukova ocorreu em meio à revogação do visto de Djokovic e sua transferência para um hotel da imigração na quinta-feira, aguardando uma audiência de apelação após o fim de semana. Como o motivo de sua recusa de entrada se tornou o pano de fundo de um tumulto político oportunista, a Força de Fronteira começou a rastrear dois outros participantes do Aberto da Austrália que haviam usado a mesma isenção médica para entrar em Melbourne.

O Park Hotel, no centro de Melbourne, é o infame centro de detenção de imigração onde Djokovic e Vorukova estão detidos, junto com alguns refugiados que estão trancados em seus quartos há anos.

Enquanto Djokovic optou por apelar da detenção, Vorakova decidiu não apelar da revogação de seu visto e deixaria a Austrália. Vorakova, 38, uma ex-jogadora de solteiros top 100 e agora 81 em duplas, ganhou $ 1,8 milhões em sua carreira de 22 anos e tem muito menos recursos do que Djokovic.

“Enviamos por meio de nossa embaixada em Canberra uma nota de protesto e estamos pedindo uma explicação da situação. O comunicado do ministério acrescentou que Renata Vorakova decidiu se retirar do torneio devido às oportunidades de treinamento limitadas e deixar a Austrália.”

Com a notícia do cancelamento do visto de Voracova se espalhando, Nicole Melchard Martinez, a 12ª jogadora em duplas, criticou a mudança no Twitter. “Isso está errado em muitos níveis”, escrevi. “Eu realmente competi. Ela se recuperou de Covid, então ele provavelmente é a pessoa menos perigosa de todos os tempos. Não se trata mais de saúde, é política.”

Enquanto isso, documentos vazados saíram na sexta-feira tênis Austrália com mais perguntas para responder após a prisão de Djokovic. No e-mail enviado aos órgãos reguladores do tênis, a Australian Tennis Organization disse aos jogadores que um recente teste positivo de Covid-19 seria uma possível razão para isenção médica.

Os e-mails para os jogadores foram enviados uma semana depois que Greg Hunt, o ministro federal da saúde, enviou um e-mail para Craig Tilley, o presidente-executivo da Tennis Australia, em 29 de novembro informando que as pessoas que não foram totalmente vacinadas não seriam aprovadas para quarentena. entrada na Austrália e que as pessoas que contraíram Covid-19 nos seis meses anteriores não serão consideradas totalmente vacinadas.

Renata Vorakova, da República Tcheca, disputou um torneio de aquecimento em Melbourne esta semana, depois de entrar na Austrália. Foto: Equipe da Reuters / Reuters

O governo vitoriano disse não ter visto a discussão entre a Tennis Australia e o governo federal. “Fiquei sabendo que membros do governo de Victoria não viram aquela correspondência”, disse a Primeira-Ministra em exercício, Jacinta Allan.

“Não veremos necessariamente … mas reforça o ponto de que o governo da Commonwealth é responsável pela emissão de vistos e como eles estão envolvidos neste diálogo com tênis A Austrália é um assunto para eles. “

Karen Andrews, a ministra de Assuntos Internos, se opõe à ideia de que Djokovic esteja detido na Austrália. Andrews disse à ABC: “Ele está livre para sair [the country] Sempre que ele decidir fazer isso, as Forças da Fronteira irão facilitar isso. ”

O visto de Djokovic foi revogado depois de chegar ao aeroporto Tullamarine de Melbourne na quarta-feira. Ele deve permanecer no Park Hotel até pelo menos segunda-feira para a audiência, enquanto tenta reverter a decisão do governo australiano de revogar seu visto.

Apesar da escalada do caso Djokovic, tanto a Tennis Australia quanto Tilley não falaram publicamente desde que Djokovic foi preso no aeroporto.

No início da sexta-feira, Djokovic encontrou o apoio de seus colegas em lugares surpreendentes e não surpreendentes. Nick Kyrgios, que fez muitos comentários críticos sobre Djokovic no passado, pediu que as pessoas “fizessem um trabalho melhor” ao discutir a situação de Djokovic. “Olha, eu definitivamente acredito em agir, fui vacinado por causa dos outros e da saúde da minha mãe, mas a maneira como estamos lidando com a situação de Novak é muito ruim. Como esses memes e manchetes, este é um dos nossos grandes heróis, mas em última análise, um ser humano “, escreveu Kyrgios no Twitter.

John Isner também se ofereceu para apoiar Djokovic. Isner, membro da associação de jogadores que co-fundou pela Sérvia, a ATP, lamenta o tratamento que Djokovic está recebendo: “O que Novak está passando agora não é verdade. Não há justificativa para o tratamento que ele está recebendo. Ele seguiu as regras, foi autorizado a entrar na Austrália, agora ele está sendo mantido contra sua vontade. Isso é uma desgraça. “