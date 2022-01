Ime Udoka destrói a “falta de resistência mental” do Boston Celtics depois de fazer outro grande avanço

NOVA YORK – Depois que o Boston Celtics explodiu sua última vantagem da temporada em uma derrota agonizante por 108-105 nas mãos do New York Knicks no Madison Square Garden, o técnico Aim Odoka repetidamente convocou sua equipe para a falta de resistência mental.

“Acho que falta força mental para lutar nestes tempos difíceis”, disse Odoka após o atacante do Knicks. RJ BarrettA cesta de 3 pontos no sino completou o retorno de 25 pontos do Knicks para surpreender o Celtics. “Para o seu ponto de vista, é abrangente. É um giro aqui, um tiro ruim aqui, um trabalho defensivo perdido aqui e muitos rebotes esta noite.

“Portanto, há um monte de coisas diferentes. E então, como eu disse, ser tão calmo para desacelerar e conseguir o que queremos é realmente o que você precisa naquele ponto. E às vezes todos nós nos envolvemos nisso.”

O Boston agora lidera por quatro de vantagem com pelo menos 19 pontos nesta temporada – dois a mais do que qualquer outro time da NBA – e tem sido um dos piores times da NBA no quarto quarto nesta temporada. O Celtics está classificado em 26º em eficiência ofensiva e 25º em eficiência defensiva no quarto trimestre, e está na 29ª posição no ranking líquido, sendo superado por 8,7 pontos por 100 posses.

E depois da derrota de quinta-feira para o Knicks, eles se encontraram empatados com o Atlanta pelo 11º lugar na Conferência Leste – não apenas fora dos playoffs, mas também nas vagas do campeonato.

Muitas das derrotas que colocaram o Celtics em apuros vieram de maneira semelhante à forma como eles perderam na quinta-feira – crises no quarto trimestre e quedas no final do jogo. Para que isso mude, disse Odoka, o estilo de sua equipe nesses momentos deve mudar.

“Eles incomodam os homens quando não é o fim do mundo”, disse Odoka. “Você ainda tem uma vantagem confortável de 12 pontos e precisa terminar essa corrida.

“Temos que entender o tempo e o placar, e precisamos de um chute forte e não apenas nos envolver no jogo. Você tem que jogar de forma diferente no primeiro quarto do que no quarto. É diferente quando o time está correndo , quando você para e sai correndo.

“Não é um ginásio aberto. Você não pode jogar da mesma maneira que joga todo o jogo. Portanto, temos que entender isso melhor, obter a qualidade da tacada que queremos parar a corrida e não ser pegos em quatro e cinco caras jogando errado e começa a bola de neve. “”.

O último cenário aconteceu com mais frequência para o Boston (18-21) nesta temporada, incluindo uma derrota na noite de quinta-feira. Depois de dominar o jogo durante todo o primeiro tempo, o Celtics permitiu que os Knicks voltassem ao jogo em duas longas corridas no terceiro quarto, antes que o New York finalmente retornasse no quarto inning.

“Só temos de nos reagrupar”, disse a estrela do Celtics. Jason Tatum, que tinha 36 pontos, incluindo o salto com 1,5 segundos, deixou, pelo menos por um breve período, um empate com o Boston. “Obviamente as perdas, esse tipo de duro prolongado, estão perdendo a liderança e não acabando no quarto trimestre.

“Acho que só temos que olhar para o quadro geral e o grande esquema das coisas e olhar para aqueles anos em que íamos para as finais da conferência e isso faz você realmente apreciar esses momentos. Porque é difícil. Não é fácil.”

“Acho que no início, talvez no meu primeiro ano, achei que era normal. Venci todos aqueles jogos, vencendo jogos nos playoffs, e talvez eu ache isso um pouco garantido. Mas para aproveitar esses momentos, coisas como esta acontecem e acho que isso faz com que você aprecie momentos como este. Mais, só de saber como é difícil ganhar este campeonato. “

Boston certamente aprenderá isso da maneira mais difícil – e por um longo período de tempo. Tendo alcançado as Finais da Conferência Leste três vezes em quatro temporadas, Boston teve exatamente 0,500 durante a temporada regular no ano passado, e agora está garantido que estará abaixo de 0,500 quando chegar ao meio da temporada na próxima semana.

Durante toda a temporada, Odoka – totalmente diferente da forma como seu antecessor e agora chefe de operações de basquete do Celtics, Brad Stevens, atuaria com a mídia – depois que seu time jogou em campo nas sessões de mídia pós-jogo. .

Mas a sessão de quinta-feira foi sua crítica mais dura, quando ele disse claramente que sua equipe precisava ser mais inteligente e resistente nas últimas posições.

“Foi o mesmo resultado e é uma espécie de dureza mental, onde algo um pouco ruim acontece e todos nós começamos a baixar a cabeça”, disse Odoka.

O Celtics agora retornará a Boston para enfrentar o Knicks novamente no sábado à noite, enquanto tentará corrigir seus problemas e colocar sua temporada de volta nos trilhos.

“Temos sido muito abalados, especialmente quando enfrentamos adversidades”, disse o pivô do Celtics, Robert Williams. “Só temos que encontrar em nós mesmos, a determinação e a luta, para nos unirmos apenas quando nada estiver acontecendo do nosso jeito.”