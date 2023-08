Volume de negócios da impressão e emprego na Europa—Portugal

Esta série quinzenal de artigos tem como objetivo chamar a atenção para a dimensão do setor gráfico por país na Europa e como a receita e o emprego cresceram em 2020, quando a pandemia afetou os negócios. Desta vez olhamos para Portugal, a 15ª maior indústria gráfica da Europa em volume de negócios.

Os resultados completos sobre o volume de negócios (receitas) na indústria gráfica na Europa para 2020 foram publicados no final de 2022, uma vez que os dados do índice foram a única fonte de evolução do volume de impressão durante a pandemia. Embora os dados do índice permitissem apenas estimar os desenvolvimentos de volume, os dados reais do volume de negócios agora estão disponíveis – mesmo que os dados não sejam perfeitos.

O volume de negócios da impressão comercial em Portugal manteve-se relativamente estável com pequenas flutuações nos últimos anos. Globalmente, o volume de negócios foi de 1,024 milhões de euros em 2019, mais alguns milhões do que em 2015. Em 2020, o volume de negócios caiu decisivamente 19,5% devido à pandemia, uma das taxas mais altas da Europa. A queda é maior do que os dados anteriores do índice de volume de produção sugeridos para 2020.

O número de pessoas empregadas apresentou uma queda mínima com uma queda média de 0,2% de 2015 a 2019, um sinal de melhorias contínuas de produtividade. A queda acelerou para 8,9% em 2020 no início da pandemia, embora tenha sido uma queda menor do que a receita.

Fonte: Eurostat 2022 e digitalprintexpert.de

Globalmente, a indústria gráfica em Portugal representou 1,2% do total da indústria gráfica europeia em 2020, entre a Finlândia e a Roménia. Em termos de número de trabalhadores no impresso, a quota europeia de Portugal é significativamente superior, com 2,1%.

Volume de Negócios e Participação no Emprego no Eixo Comercial na Europa, 2020

Fonte: Eurostat 2022 e digitalprintexpert.de

Os ganhos médios anuais por funcionário são calculados com base nos números do Eurostat para volume de negócios e número de funcionários na indústria gráfica. € 67.704 para 2019 é inferior à média europeia e na faixa de muitos países da Europa Central e Oriental. Isso é ainda menor do que a vizinha Espanha. Números de emprego incluem funcionários de meio período e proprietários assalariados. O ano de 2019 foi escolhido como base de comparação com 2020 porque 2020 pode ter sido afetado pela pandemia do COVID-19 e pelas diferentes velocidades com que os mercados de trabalho reagiram.

Fonte: Eurostat 2022 e digitalprintexpert.de

Observe que os dados são baseados nos números do Eurostat para impressão e serviços relacionados (complementados por algumas estimativas), que são principalmente impressão comercial e editorial, incluindo empresas de pré-impressão e acabamento. Isso significa que embalagens, centro de dados, impressão de mala direta ou gráficas/cópias expressas não estão incluídos ou apenas de forma limitada. Impressão em casa/CRT não incluída. A Europa usada na série de artigos inclui os países da União Européia e Noruega, Suíça e Reino Unido. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de esclarecimentos sobre o dimensionamento da indústria de impressão europeia, entre em contato comigo [email protected].

Esta série continuará sobre o volume de negócios de impressão e desenvolvimento de empregos na Europa. No entanto, na próxima ocasião, veremos o atual índice de volume de produção de impressão na Europa para entender para onde a indústria está indo em 2023.