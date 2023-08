O mercado imobiliário residencial é resiliente

No primeiro semestre de 2023, o número de transações de imóveis residenciais diminuiu 19% face ao primeiro semestre de 2022, com 66.624 negócios concluídos até ao momento e 82.752 imóveis vendidos em Portugal Continental.

No final do 1.º semestre de 2023, a capital portuguesa foi responsável pela maioria das transações, com 4.387 casas vendidas, uma diferença de 27% face ao primeiro semestre de 2022 (5.963).

Miguel Lacerda, Diretor Residencial de Lisboa, afirma: “Estes números não surpreendem, pois o mercado está ainda mais cauteloso e ponderado por parte dos potenciais compradores. as mudanças demográficas são fatores que influenciam muito essa decisão, mas os mercados de alto padrão têm registrado bom desempenho e crescimento constante.

Face ao período homólogo de 2022, o Porto fechou a primeira metade do ano com uma quebra de 19%.

João Leit de Castro, Diretor Comercial da Savills Porto Division, afirma: “Os números recordes do primeiro semestre já eram esperados. No entanto, o mercado do Porto continua a mostrar grande resiliência, tornando a cidade um destino preferencial para pessoas e empresas de outras regiões que optam por morar e trabalhar na cidade Como resultado do grande crescimento da cidade Sujeita à infraestrutura urbana, as perspectivas de mercado da região são muito animadoras.

No primeiro semestre, os preços médios de venda dos imóveis novos na Grande Lisboa, Grande Porto e Algarve atingiram € 5.847/m2, € 4.127/m2 e € 4.879/m2, respectivamente.